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Bozcaada feribot seferleri iptal mi?

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye seferler iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 07.00; Kabatepe’den ise saat 09.00 seferi iptal edildi. İşte Çanakkale Boğazı ile adalar hattı ulaşım detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bozcaada feribot seferleri yarın var mı? Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada feribot hattı seferi yapılıyor mu?
Bozcaada feribot seferleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Bozcaada feribot seferleri var mı?

Açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00; Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 07.00; Kabatepe’den ise saat 09.00 seferi iptal edildi.

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