Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz oluyor. 2023 yılı itibarıyla yıllık 3.146 GWh elektrik üreten Çates Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak'ta bulunan Çatalağzı Termik Santrali'ni işletmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Çates Elektrik Üretim A.Ş.’nin hisse fiyatı, katılım endeksine uygun olup olmadığı, hangi bankalarda olacağı ise merak ediliyor. Peki, Çates Elektrik kaç gün sürecek, kaç lot verecek, hisse kodu ne? Çates halka arz eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak? İşte detaylar.

ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERİR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Şirketin halka arz açıklık oranı ise yüzde 20,01 olarak açıklandı.

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) Talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak belirlendi.

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılacak olup Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERİR?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak.

ÇATES ELEKTRİK OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU

- 1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

- 2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

- 2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

- 2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

- 3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

- 3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

- 4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

- 4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

- 4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Acar Menkul Değerler A.Ş.

- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

-Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Bank A.Ş.

- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- DenizBank A.Ş.

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Global Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Bank A.Ş.

- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye İş Bankası A.Ş.

- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

- PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

- Piramit Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finansbank A.Ş.

- Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şekerbank T.A.Ş.

- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Odea Bank A.Ş.

- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıflar Bankası T.A.O.

- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- Pay Menkul Değerler A.Ş.

- Prim Menkul Değerler A.Ş.

ÇATES ELEKTRİK HAKKINDA BİLGİLER

Çatalağzı Termik Santral, 2x157,34 MW gücündedir. Toplam kurulu güç 314,68 MW, yıllık üretim kapasitesi 2.386.000.000 kWhdir.

Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Çatalağzı ve Zonguldak bölgesinden elde edilen kömür, düşük verim nedeniyle kullanım yerlerinde değerlendirilmeyen, kül oranı yüksek ve yıkama artıklarından oluşan kömür olup termik santraller için son derece uygundur.

Çatalağzı Termik Santrali'nde, Çatalağzı ve Zonguldak lavuarlarından gelen miks, şlam, vehafif şist karışımı kömür yakılmaktadır. Santralin günlük kömür sarfiyatı bir grup için yaklaşık 2800 ton olup, 1 kWh enerji üretimi için 2450 kcal/kg enerji harcanmaktadır. Santralin soğutma suyu, denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmaktadır. Her bir ünite için 2 adet pompa olup kapasiteleri 10 000 ton/h’tir. Kondanseve soğutma suları için basılan su 20 000 ton/h dir. Santralde kullanılan kazan besleme suyu Dereköy mevkiindeki göletten alınmaktadır. Tasfiyehanede işleme tutulan bu su, saf su haline getirildikten sonra sisteme verilir. Bir grup için üretilen saf su miktarı 20 ton/h’tir.

Çatalağzı Termik Santral 2014 yılında Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur.







