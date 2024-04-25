Bugün hava nasıl olacak? Afrika'dan gelen toz bulutları Yunanistan'da etkili olurken şimdi de çöl tozları Türkiye'ye giriş yaptı. Meteoroloji'den Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği yönünde uyarı geldi. 3 gün etkili olacak toz taşınımı ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen de uyarılarda bulundu. Öte yandan 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte son dakika 25 Nisan - 28 Nisan hava durumu tahmini...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 NİSAN 2024

Yapılan değerlendirmelere göre raporda, 17 il için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde kuvvetli yağış olacağı değerlendirilirken bazı bölgeler içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yurdun bazı kesimlerinde hava kapalı iken bazı bölgelerde de sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor.

ÇÖL TOZU TAŞINIMI NE ZAMANA KADAR ETKİLİ OLACAK?

Çöl tozları tüm yurtta cuma gününe kadar etkili olacak.

44 KENTTE SARI ALARM

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

YARIN 35 KENTTE SARI ALARM

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

3 GÜN ETKİLİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Evet geliyor. Atina’ya Afrika’dan geldi. Sahra Çölü üzerinden Ege Marmara, Karadeniz daha sonra da İç Anadolu’ya geliyor. Tozun içinde demir bileşeni olduğu için kırmızı renkte. Atina’da kararlı bir atmosfer var, yukarıdan aşağıya inmiş.

İstanbul’da bugün tozu görebiliyoruz. İstanbul’da bu kadar olmaz. İstanbul’da yüksek basınç yok. İstanbul ve Ege’de rüzgar fazla olduğu için bu kadar olmaz. Atina’da 400 mikro kg civarında. Yarın Kastamonu, Konya, Ankara’da etkili olacak. Yarından sonra İstanbul’dan doğuya doğru etki edecek. İç Anadolu’da kırmızılığı biraz daha fazla görebiliriz.





📆25 Nisan 2024 Perşembe

💨Kuvvetli Rüzgarlara Dikkat!

🌫️Toz Taşınımı Bekleniyor!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/LMH1btQv0u — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 25, 2024

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çankkale, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 24°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 27°C

Öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 29°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 27°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 28°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VALİLİK İSTANBUL'U UYARDI