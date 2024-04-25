Bugün hava nasıl olacak? Afrika'dan gelen toz bulutları Yunanistan'da etkili olurken şimdi de çöl tozları Türkiye'ye giriş yaptı. Meteoroloji'den Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği yönünde uyarı geldi. 3 gün etkili olacak toz taşınımı ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen de uyarılarda bulundu. Öte yandan 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte son dakika 25 Nisan - 28 Nisan hava durumu tahmini...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 NİSAN 2024
Yapılan değerlendirmelere göre raporda, 17 il için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde kuvvetli yağış olacağı değerlendirilirken bazı bölgeler içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yurdun bazı kesimlerinde hava kapalı iken bazı bölgelerde de sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor.
ÇÖL TOZU TAŞINIMI NE ZAMANA KADAR ETKİLİ OLACAK?
Çöl tozları tüm yurtta cuma gününe kadar etkili olacak.
44 KENTTE SARI ALARM
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce
YARIN 35 KENTTE SARI ALARM
Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce
3 GÜN ETKİLİ OLACAK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
Evet geliyor. Atina’ya Afrika’dan geldi. Sahra Çölü üzerinden Ege Marmara, Karadeniz daha sonra da İç Anadolu’ya geliyor. Tozun içinde demir bileşeni olduğu için kırmızı renkte. Atina’da kararlı bir atmosfer var, yukarıdan aşağıya inmiş.
İstanbul’da bugün tozu görebiliyoruz. İstanbul’da bu kadar olmaz. İstanbul’da yüksek basınç yok. İstanbul ve Ege’de rüzgar fazla olduğu için bu kadar olmaz. Atina’da 400 mikro kg civarında. Yarın Kastamonu, Konya, Ankara’da etkili olacak. Yarından sonra İstanbul’dan doğuya doğru etki edecek. İç Anadolu’da kırmızılığı biraz daha fazla görebiliriz.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çankkale, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
VALİLİK İSTANBUL'U UYARDI
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da toz taşınımı beklentisi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir uyarısı yaptı.