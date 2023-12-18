Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova Çınarcık olan depremin derinliği 11.8 km olarak ölçüldü. Öte yandan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Yalova depremi Marmara'da birçok ilde hissedildi

Saat 23.53'te meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere birçok ilden de hissedildi.





Sağlık Bakanı Koca: Depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yalova Çınarcık’ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

İletişim Başkanı Altun’dan depremle ilgili sorumlu yayıncılık çağrısı

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yok"

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 şiddetindeki depremde ilk etapta olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD 18 Aralık Son Depremler Listesi



