DGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2025 yılı başvuru süreci yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan sınav öncesinde, adaylar başvuru takvimi, sınav tarihi ve ücret bilgilerine odaklanmış durumda. Üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce aday, sınavla ilgili resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Gözler şimdi ÖSYM’den gelecek güncel başvuru kılavuzunda. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
Önlisans eğitimini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar için kritik öneme sahip olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yılı başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin sınav takvimine göre DGS başvuru sürecinin Mayıs ayı sonlarında başlaması beklenirken, sınav tarihi ve ücret bilgileri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 590 TL olarak belirlenen başvuru ücretinin bu yıl ne kadar olacağı merak konusu olurken, başvuruların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacağı bildirildi. Sınav hazırlığını sürdüren binlerce aday şimdi başvuru ekranının açılmasını bekliyor.
DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, EKRAN AÇILDI MI?
DGS başvuru işlemleri henüz başlamadı. Konuya ilişkin başvuru ekranı 21 Mayıs yarın açılacak ve DGS başvuruları başlayacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ücret, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.
DGS 2025 NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.