DGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Önlisans eğitimini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar için kritik öneme sahip olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yılı başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin sınav takvimine göre DGS başvuru sürecinin Mayıs ayı sonlarında başlaması beklenirken, sınav tarihi ve ücret bilgileri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 590 TL olarak belirlenen başvuru ücretinin bu yıl ne kadar olacağı merak konusu olurken, başvuruların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacağı bildirildi. Sınav hazırlığını sürdüren binlerce aday şimdi başvuru ekranının açılmasını bekliyor.