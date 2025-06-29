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250 bin araç geri çağırıldı: Yanlış montaj yapmışlar

250 bin araç geri çağırıldı: Yanlış montaj yapmışlar

10:3329/06/2025, Pazar
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NHTSA, Stellantis'in hava yastığı sorunu nedeniyle 250 binden fazla aracını geri çağıracağını açıkladı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Chrysler'in ana şirketi Stellantis'in ABD'deki 250 bin 651 aracını yanlış montajlanmış yan perde hava yastığı nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.


Geri çağırma 2022-2025 model bazı Pacifica ve Voyager araçlarını etkiledi.


Yetersiz basınç tutma özelliğine sahip bir hava yastığının çarpışma sırasında fırlama ve yaralanma riskini artırdığını belirten NHTSA, bayilerin yan perde hava yastıklarını inceleyeceğini ve gerektiğinde ücretsiz olarak değiştireceğini söyledi.


Stellantis yaptığı açıklamada, kusurla ilgili herhangi bir yaralanma veya kazadan haberdar olmadığını söyledi ve müşterileri geri çağırma bildirimlerindeki talimatlara uymaya çağırdı.

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