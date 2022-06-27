​3D Dram: Buna alışmayacağız

Suriyeli gazeteciler Hadil Arja ve Halil Achavi, savaş mağduru milyonların sessiz çığlığını sanal gerçekliğe taşıdı. Çektikleri görüntüleri VR ve AR teknolojisi ile birleştiren gazeteciler, çatışma bölgelerinde yaşanan dramı, “frontlineinfocusxr.net” platformu üzerinden insanlara aktarıyor. Platform, 300 metre uzaklıktaki evini görebilen ama keskin nişancılar yüzünden gidemeyen bir adam, 6 çocuğunu birden kaybetmiş anne, kurşunlarla delik deşik olmuş evinde yaptığı sazı çalarak hayata tutunan bir sanatçı ve bunun gibi onlarca hikayeye ulaşma imkanı tanıyor.

Hadil Arja

BUNA ALIŞMAYACAĞIZ

Sahadaki tecrübe ve teknolojiyi arkalarına alıp “Frontline in focus” adlı ajansı kurduklarını anlatan Achavi, “Savaş başlayalı 12 yıl oldu. ‘Artık alıştık’ sözünü duyuyoruz. Buna tamamen karşıyız. Alışmadık ve dünya kamuoyunun da bunu kanıksamasına izin vermeyeceğiz. Bu fikirle yola çıktık ve herkesin o hayatlara dokunmasını sağladık” dedi. Arja ise “Biz savaşın içinden geliyoruz. Ancak savaş kurbanı değiliz. Mücadelemizi gazeteci olarak sürdürüyoruz. Bu anlamda yürüttüğümüz projeler ve kurduğumuz platformlarla insanlara fayda sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

REKLAM

Khalil Achawi

BÖLGEDEN CANLI YAYIN

Savaş bölgesinde “canlı sanal gerçeklik turu” yaptıklarına dikkat çeken Achawi, şunları söyledi: “Bir gazeteci ya da insani yardım kuruluşu üyesi ile önceden belirlenen bir bölgeden canlı yayın yapabiliyoruz. Bunu sağlamak için 360 derece kamera kullanımı konusunda eğitimli yerel bir ekip, hedef konumdan canlı yayın yapıyor. Katılımcılara canlı çeviri hizmeti de sağlanıyor. Dünyanın bir ucundaki kişi birebir olayların kahramanlarından hikayelerini dinleyip soru sorabiliyor. Bunu yapmaktaki en büyük amacımız yardımların mağdurlara ulaşmasını sağlamak.”

Çocukların hikayeleri Tiny Hand’de

İkili, Tiny Hand (Küçük Eller) adlı dijital platform da kurmuş. Hadil Arja, bu özgün projeyi de şu sözlerle anlattı: “Frontline in focus kurulduktan 1 yıl sonra ‘Neden sadece çocuklara yönelik bir platform açmıyoruz’ diye düşündüm. Tiny Hand ortaya çıktı. Çatışma ve kriz bölgelerindeki çocukların hikayelerini anlatan etkileşimli içerikler üretiyoruz. Sadece Suriye’de değil Sudan, Etiyopya, Yemen, Fas, Bangladeş ve dünyanın her bölgesinden küçük ellerin hikayesini aktaracağız.”