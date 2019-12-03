8 yılın anatomisi

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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Yapmayanlara 625 lira ceza kesilecek

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye gireceği bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri başladı. 1 Nisan 2020'de sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek. Geçen dönem zorunlu olduğu halde kış lastiği bulunmayan 4 bin 277 araca ilişkin idari yaptırım uygulandı. İşlem yapılan araçlar arasında ilk sırayı kamyonetler alırken, en çok ceza yazılan il sıralaması İstanbul, Şırnak ve Ankara olarak kayıtlara geçti.