8 yılın anatomisi

15 Mart 2011’de bir grup öğrencinin okul duvarına rejim karşıtı slogan yazmasıyla başlayan Suriye’deki halk ayaklanması, Esed rejiminin şiddet politikasıyla iç savaşa dönüştü. Kurtuluşu Türkiye’de bulan sığınmacılara ilişkin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, gelişmelerin 23 maddede özetlendiği zaman çizelgesi hazırladı.
29 Nisan 2011- Ülkelerindeki çatışmalardan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyelilerin kayıtları alınarak güvenlik birimleriyle paylaşılmaya başlandı. Mayıs 2011- Türkiye’ye sığınan Suriyeliler kamplara yerleştirilmeye başlandı.
GÖÇ İDARESİ KURULDU
11 Nisan 2013- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu.
22 Ekim 2014- Geçici Koruma Yönetmeliği kabul edildi. Suriyelilerin ülkemizdeki yasal statüleri mevzuatla tanımlandı. 5 Mart 2015- Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı (2015-2018) kabul edildi.
18 Mayıs 2015- Göç İdaresinin 81 ildeki taşra teşkilatı operasyonel hale geldi. GöçNet veri tabanı sistemi kuruldu.
23 Kasım 2015- Bin 740 kapasiteli geri gönderme merkezleri Emniyet’ten devralınıp 20 bin kapasiteye çıkarılması çalışmaları başladı. 7 Mart 2016- Kaynak Ülke Rehberi (KÜRE) oluşturuldu.
DÖNÜŞE TEŞVİK
24 Ağustos 2016- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile oluşturulan güvenli bölgelere geri dönüşler teşvik edildi.
29 Kasım 2017- Suriyelilerin ilk kayıt işlemleri Emniyet’ten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredildi.
UYUM POLİTİKALARI
23 Şubat 2018- Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı (2018-2023) kabul edildi.
16 Mart 2018- Geçici barınma merkezlerinin yönetimi ve işletilmesi ile geçici korumaya ilişkin koordinasyon görevi AFAD’dan Göç İdaresine devredildi.
28 Mart 2018- Uluslararası Koruma Karar Merkezi kuruldu, mobil ekipler oluşturuldu. 31 Ağustos 2018- 13 geçici barınma merkezi kapatılarak geçici barınma merkezlerinin sayısı 20’den 7’ye, barınan yabancı sayısı 234 bin 62’den 62 bin 431’e düşürülmesi için çalışma başlatıldı. 10 Eylül 2018- Kayıt alma ve mülteci statüsü belirleme işlemleri sona erdi. Göç İdaresi sahada sığınmacılardan sorumlu tek kurum haline geldi. 19 Kasım 2018- Toplumsal uyuma yönelik faaliyetlere hız verildi. 1 Ocak 2019- Düzensiz Göç Ortak Veri Tabanı kuruldu. 24 ocak 2019- Göç Strateji Belgesi hazırlandı.
KOORDİNATÖR VALİLER
- 8 Mart 2019- 81 ilde düzensiz göçten sorumlu 12 koordinatör valilik belirlendi. 30 Nisan 2019- Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı II (2019-2023) hazırlandı. 18 Haziran 2019- Ulusal Destekli ve Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması oluşturuldu. Düzensiz göçle mücadele kapsamında kaynak ülkelerle işbirliği geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.