Dünya AB Komisyonundan Bosna Herseke aday ülke statüsü kararı
AVRUPA

AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü kararı

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AB Komisyonundan Bosna Herseke aday ülke statüsü kararı
Avrupa Birliği ve Bosna Hersek bayrakları

Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Avrupa'da hükümet krizi: Beş ülkede hâlâ hükümet kurulamadı
DÜNYA
Avrupa'da hükümet krizi: Beş ülkede hâlâ hükümet kurulamadı
Karadenizin tabanına çelikten şehir

Karadeniz'in tabanına çelikten şehir

Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme.
Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Türkiye'de üretildi: Başka bir örneği daha yok.
Kılıçdaroğlunun görüştüğü Joel Shulmanın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı

Erdoğan'a<br>devlet nişanı

Erdoğan'a
devlet nişanı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Genel Başkan Yardımcısı son verileri paylaştı.

​Putin'in doğalgaz merkezi teklifine Türkiye'den ilk cevap.

Putin'den ​Avrupa'nın beklediği haber geldi

​Çalışmalar hız kazandı: Proje kısa süre sonra bitiyor.

Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek.

​Poşete koyunca hayatının şokunu yaşadı: Dünyayı değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.