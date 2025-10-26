Yeni Şafak
ABD ve Çin’den ticaret barışı: Kriz masada çözülecek

14:2926/10/2025, Pazar
Trump–Şi görüşmesi (Arşiv)
Trump–Şi görüşmesi (Arşiv)

ABD ve Çin, ticaret gerilimini azaltmak için Malezya’daki görüşmelerin ardından ön çerçeve anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret müzakerelerinin beşinci turu Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da tamamlandı. Taraflar, tarifeler konusunda “ön mutabakata” vardıklarını açıkladı.


"Çerçeve anlaşma iç onaya sunulacak"


Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin ardından tarifeler konusunda çerçeve bir anlaşmaya ulaşıldığını söyledi.


Li, söz konusu anlaşmanın iki ülkenin iç onay süreçlerine sunulacağını belirtti.


ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de, tarafların iki gün süren yoğun müzakereler sonunda, nihai detayları ülkelerinin liderlerinin değerlendireceği bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını açıkladı.


Greer, görüşmelerde 10 Kasım’da süresi dolacak tarifelere ilişkin geçici uzlaşmanın uzatılması ve nadir toprak elementleri ticareti konularının da ele alındığını belirterek, “Yapıcı bir süreç yaşadık. Liderlerimizin verimli bir görüşme yapabileceği noktaya geldik.” dedi.


Kuala Lumpur’daki temaslar, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığında yürütüldü.


Bu, iki ülke heyetleri arasındaki beşinci müzakere turu oldu.


Daha önce Cenevre, Londra, Stockholm ve Madrid’de yapılan görüşmelerin ardından taraflar, 30 Ekim’de Güney Kore’deki APEC Zirvesi öncesinde liderler düzeyinde yapılacak Trump–Şi görüşmesi için hazırlık niteliğinde adımlar attı.


Ticaret gerilimi devam ediyor


ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda tarife artışları, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin kontrolü gibi konular nedeniyle gerilmiş durumda.


Uzmanlara göre, Trump ve Şi’nin buluşması, iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından kritik önem taşıyor.


Tarife restleşmesi: 145'e karşı 125


ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve yeniden başlamasının ardından izlediği “ticareti ülke lehine biçimlendirme” politikası, Çin’in misillemeleriyle tarife restleşmesine dönüştü.


Trump yönetimi 2 Nisan’da ek gümrük vergileri açıklarken, Çin de buna karşılık verdi.


Sonunda ABD, Çin ürünlerine uyguladığı vergiyi %145’e, Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi %125’e kadar çıkardı.


90 günlük geçici uzlaşma


Gerilimin azaltılması amacıyla iki ülke heyetleri, 10–11 Mayıs’ta Cenevre’de bir araya gelerek gümrük vergilerini 90 günlüğüne karşılıklı düşürme kararı aldı.


14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı vergiyi %145’ten %30’a, Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi %10’a indirdi.


Londra, Stockholm ve Madrid turları


Haziran’da Londra: Taraflar, önceki mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirler konusunda anlaştı.


Temmuz’da Stockholm: Geçici uzlaşmanın 12 Ağustos’tan itibaren 90 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.


Eylül’de Madrid: 10 Kasım’da sona erecek uzlaşma öncesinde yeniden bir araya gelme kararı alındı.


Gözler APEC zirvesinde


Son Kuala Lumpur görüşmeleriyle birlikte gözler şimdi 30 Ekim’de Güney Kore’de yapılacak APEC Zirvesi’ne çevrildi.


Trump ve Şi’nin burada yapacağı görüşme, küresel ticaret dengeleri açısından belirleyici olacak.



#ABD
#Çin
#ticaret
