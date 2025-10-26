Bu meslekler tarih olacak: 5 yıl içinde yapay zeka kullanmayanlar yok olacak

GAZETECİLİK VE ÖĞRETMENLİK ORTA RİSKLİ





Prof. Dr. Kırık, "Araştırmalar gösteriyor ki bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla etkileniyor. Stanford Üniversitesi'nin verilerine göre 22 ile 25 yaş arasındaki genç çalışanlar, yapay zekaya duyarlı şekilde yüzde 6 oranında risk taşıyor" diye konuştu.





Bazı mesleklerin tamamen yok olmayacağını ancak yapay zeka desteğiyle dönüşeceğini belirten Prof. Dr. Kırık, şunları söyledi:





"Orta riskli işler tamamen kaybolmayacak ancak bazı görevlerde yapay zeka desteği görülecek. Bu meslekler öğretmenlik, gazetecilik, pazarlama ve benzeri olarak yer alıyor. Düşük riskli işler ise yapay zekanın kolay kolay yerine getiremeyeceği işler.





﻿Burada başta doktorluk, hemşirelik, psikolojik danışmanlık, sanatçılık ve el becerisi gerektiren mesleklerde insan dokunuşu, yaratıcılık ve empati hala önemini koruyor."