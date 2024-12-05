ABD'nin San Francisco şehri açıklarından meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saat ile 10.44'te (TSİ 21.44) meydana gelen depremin ardından Kaliforniya ve Oregon için tsunami uyarısı yapıldı.
ABD'de Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehri açıklarında
7.0 büyüklüğünde deprem
meydana geldi.
Yerel saat ile 10.44'te (TSİ 21.44) meydana gelen depremin yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde deprem
Dünya
05 Aralık, Perşembe
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC)
tarafından 7.0 büyüklüğünde olduğu belirtilen
deprem
in ardından Kaliforniya ve Oregon için
tsunami
uyarısı yapıldı.
Depremin ardından bölgede en büyüğü 4.2 olmak üzere birçok artçı sarsıntı da kaydedildi.
Tsunami uyarısı yapılan yerler haritada böyle gösterildi:
#Deprem
#ABD
#Kaliforniya