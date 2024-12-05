in ardından Kaliforniya ve Oregon için

in ardından Kaliforniya ve Oregon için

tarafından 7.0 büyüklüğünde olduğu belirtilen

tarafından 7.0 büyüklüğünde olduğu belirtilen

Depremin ardından bölgede en büyüğü 4.2 olmak üzere birçok artçı sarsıntı da kaydedildi.