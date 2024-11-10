Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem

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Küba'nın güneyinde, Bartolome Maso bölgesi açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Küba'nın güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olduğunu açıkladı.
Derinliği 23,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğu belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.
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