Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem

20:4110/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küba'nın güneyinde, Bartolome Maso bölgesi açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Küba'nın güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olduğunu açıkladı.

Derinliği 23,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğu belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.


#Küba
#USGS
#deprem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
G harfi ile başlayan eşya