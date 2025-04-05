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ABD'deki Ukraynalıları panikleten mesaj: Ülkeyi terk edin

ABD'deki Ukraynalıları panikleten mesaj: Ülkeyi terk edin

21:265/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
AA
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Trump yönetiminin mesajı Ukraynalılar arasında korku ve paniğe neden oldu.
Trump yönetiminin mesajı Ukraynalılar arasında korku ve paniğe neden oldu.

Kiev ile Vaşington yönetimleri arasında soğuk rüzgarlar eserken ABD'de 'bildirim' krizi yaşandı. Trump yönetimi, ülkedeki Ukraynalı göçmenlere ülkeyi acilen terk etmelerini isteyen mesaj gönderdi. Söz konusu mesaj Ukraynalı göçmenler arasında korku ve paniğe neden olurken, İç Güvenlik Bakanlığı daha sonra mesajın "yanlışlıkla" gönderildiğini açıkladı.

ABD'de Trump yönetimi, yanlışlıkla Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye iltica eden bazı Ukraynalı göçmenlere ülkeyi acilen terk etmelerini isteyen bir bildirim gönderdi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı dün ve önceki gün ülkede yaşayan bazı Ukraynalılara "acil" koduyla mesaj attı.

"ABD'yi derhal terk edin"

Mesajda Ukraynalılara ülkelerindeki savaş nedeniyle sağlanan "geçici yasal statülerinin" iptal edildiği belirtilerek, 7 gün içinde ABD'yi "derhal" terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Söz konusu mesaj Ukraynalı göçmenler arasında korku ve paniğe neden olurken, İç Güvenlik Bakanlığı daha sonra mesajın "yanlışlıkla" gönderildiğini açıkladı.

"Yanlışlıkla gönderdik"

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur." ifadelerini paylaştı.

Eski Başkan Joe Biden yönetimi sırasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle şubat 2022'den sonra "Ukrayna için birlik program" kapsamında başlayan ve ABD'ye kabul edilen Ukraynalı göçmenlere sağlanan geçici yasal statü Ekim 2026'da sona eriyor.




#ABD
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#Savaş
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