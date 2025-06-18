ABD'den 'Amerikalıların güvenliği' kılıfıyla Orta Doğu'da yeni hamle: Görev gücü kuruldu

Bruce, "Onun liderimiz ve yol gösterici olduğunu biliyoruz. Tüm detayları bilen birkaç kişiden biri olduğunu biliyoruz ve açıkça diplomasiyi ve dünyayı insanlar için daha iyi hale getirmeyi içeren bir misyonu ve gündemi var. Bu arada, elbette her şey değişiyor, deneyimlerimiz değişiyor." dedi.