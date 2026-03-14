Aksa Ramazan'ın son cumasında da kapatıldı

İşgalci İsrail hükümeti, ABD ile birlikte İran’a karşı saldırılara başlattığı 28 Şubat’ta, “Güvenlik” gerekçesiyle kapattığı Mescid-i Aksa’yı kapalı tutmaya devam ediyor.
İsrail güvenlik güçleri, Kudüs’teki Filistinli grupların ve Kudüs Valiliği’nin çağrılarına rağmen Ramazan ayının son cuma namazının eda edildiği dün de Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engelledi. Aksa'nın kapalı tutulması nedeniyle Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli noktalarda kıldı. Normal şartlarda Ramazan'ın son on gününde yüz binlerce Müslümanın akın ettiği Mescid-i Aksa'da cuma namazı bu yıl sadece sınırlı sayıda görevlinin katılımıyla kılındı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti. Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor. İsrail’in bu kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa ve El-Halil’deki Harem-i İbrahim Camii’nde 1967’den beri ilk kez Ramazan ayında itikaf ibadeti de gerçekleştirilememişti.
HEM SEMAVİ DİNLERE HEM KANUNLARA AYKIRI
İsrail’in Mescid-i Aksa’daki kısıtlamaları Ramazan ayının son cuma gününde de sürdürmesine tepki gösteren Hamas Hareketi ise yayınladığı yazılı basın açıklamasında, İslam ümmetini Mescid-i Aksa ile dayanışmaya davet etti. Açıklamada, İsrail’in “Müslümanların Mescid-i Aksa’daki ibadetlerini engellemesinin hem uluslararası kanunlara hem de tüm semavi dinlerin öğretilerine aykırı olduğuna” vurgu yapıldı. İslam ülkelerinden de İsrail’in Kudüs’teki engellemelerine tepkiler geldi. Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in Ramazan ayında ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamıştı.