Aksa Ramazan'ın son cumasında da kapatıldı

İsrail güvenlik güçleri, Kudüs’teki Filistinli grupların ve Kudüs Valiliği’nin çağrılarına rağmen Ramazan ayının son cuma namazının eda edildiği dün de Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engelledi. Aksa'nın kapalı tutulması nedeniyle Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli noktalarda kıldı. Normal şartlarda Ramazan'ın son on gününde yüz binlerce Müslümanın akın ettiği Mescid-i Aksa'da cuma namazı bu yıl sadece sınırlı sayıda görevlinin katılımıyla kılındı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti. Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor. İsrail’in bu kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa ve El-Halil’deki Harem-i İbrahim Camii’nde 1967’den beri ilk kez Ramazan ayında itikaf ibadeti de gerçekleştirilememişti.