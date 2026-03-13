Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi

İsrail ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi

15:0313/03/2026, пятница
G: 13/03/2026, пятница
AA
Sonraki haber
İsrail’in, ABD ile birlikte İran’a başlattığı saldırıların ardından Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasına izin vermeyeceği belirtildi.
İsrail’in, ABD ile birlikte İran’a başlattığı saldırıların ardından Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını gerekçe göstererek, ramazan ayının son cumasında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapalı tuttu.

Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat’tan bu yana ibadete kapalı tutan İsrail makamları, ramazanın dördüncü ve son cumasında da Müslümanların Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermedi.

Aksa'nın kapalı tutulması nedeniyle Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli noktalarda kıldı.

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını bahane ederek Aksa'nın kapılarını kapalı tutuyor. 28 Şubat'tan bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca güvenlik görevlileri ile Kudüs İslami Vakıflar Dairesi çalışanları bulunuyor. Bu kişiler namaz vakitlerinde ezan okuyup namazları kılıyor.

Normal şartlarda ramazanın son on gününde yüz binlerce Müslümanın akın ettiği Mescid-i Aksa'da cuma namazı bu yıl sadece sınırlı sayıda görevlinin katılımıyla kılındı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in ramazan ayında ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamıştı.

İsrail'in kısıtlamaları

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa’ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadet etmesine izin vermiyor.



#israil
#Mescid-i Aksa
#ramazanda mescidde ibadet yasağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 13 Mart Cuma maç programı