Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran savaşı başlatmadı ve sürdürmeyi de istemiyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran savaşı başlatmadı ve sürdürmeyi de istemiyor

14:3813/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin savaşı başlatmadığını ve sürdürmeye de istekli olmadığını kaydetti.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda görüştü. Görüşmede, bölgede artan askeri hareketlilik ve son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Ülkesinin bölgedeki çatışmalara yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, askeri adımlarına dair, “İran, savaşı başlatmamıştır ve sürdürmek istememektedir. Ancak meşru savunma hakkı çerçevesinde, saldırının kaynağı olan bölgedeki ABD üsleri hedef alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Modi'nin ise bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiği aktarıldı. Modi'nin, krizin daha da büyümemesi adına sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek taraflara diyalog çağrısında bulunduğu kaydedildi.





#İran Cumhurbaşkanı
#Mesud Pezeşkiyan
#Hindistan Başbakanı
#Narendra Modi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 13 Mart Cuma maç programı