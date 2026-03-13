Yeni Şafak
Bahreyn İran'dan şu ana kadar atılan 115 füze ve 191 İHA'nın engellendiğini duyurdu

13:3313/03/2026, Cuma
AA
Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 115 füze ile 191 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan ülkeye atılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verdi.

Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 115 füze ve 191 İHA saldırısının engellendiği belirtilen açıklamada, balistik füze ve İHA'larla siviller ile özel mülkleri hedef alan saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Söz konusu saldırıların aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.



