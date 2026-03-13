Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Rus enerji kaynaklarına kısıtlamaların hafifletilmesi kaçınılmaz

Rusya: Rus enerji kaynaklarına kısıtlamaların hafifletilmesi kaçınılmaz

13:3013/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'nin yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolü için kısıtlamaları kaldırdığını belirterek, Rus enerji kaynaklarına kısıtlamaların daha da hafifletilmesinin "kaçınılmaz" olduğunu ifade etti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme kararını değerlendirdi.

"ABD'nin açık bir gerçeği kabul ettiği" yorumunda bulunan Dmitriyev,
"Rus petrolü olmadan küresel enerji piyasası istikrarlı kalamaz"
dedi.
Dmitriyev, ABD'nin Hindistan'a Rus petrolü satın alma izni verdiğini belirterek,
"Aynı zamanda transit halindeki yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolüne uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılacağını da açıkladılar"
ifadesini kullandı.
Dünyanın bir enerji krizinden geçtiğine işaret eden Dmitriyev,
"Brüksel bürokrasisinin bir kısmının direnişine rağmen Rus enerji kaynaklarına yönelik kısıtlamaların daha da hafifletilmesi giderek kaçınılmaz hale geliyor"
değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini bildirmişti.



#ABD
#petrol
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 903 personel alımı sonuç sorgulama ekranı! MEB personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?