Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye hava sahasına giren 3. füzeden sonra NATO'dan açıklama: Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

Türkiye hava sahasına giren 3. füzeden sonra NATO'dan açıklama: Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

14:5013/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
NATO: Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız.
NATO: Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız.

NATO, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı hazır olduklarını açıkladı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada,
"Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz."
bilgisi paylaşıldı.
NATO Sözcüsü Allison Hart da
"Cuma sabahı NATO, Türkiye'ye doğru ilerleyen bir İran balistik füzesini bir kez daha başarıyla engelledi. NATO teyakkuzda kalmaya ve tüm müttefiklerini savunmada kararlı olmaya devam ediyor."
ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.
#İran
#NATO
#NATO Sözcüsü Allison Hart
#Balistik füze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HSK Yargıtay üyeleri kimler oldu? Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu