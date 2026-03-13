Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MSB: Türk hava sahasında 3. füze imha edildi

MSB: Türk hava sahasında 3. füze imha edildi

12:5813/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mühimmatın Türkiye’nin hava sahasına yönelmesi üzerine gerekli savunma tedbirlerinin hızla devreye alındığı belirtildi. Açıklamada, Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma sistemlerinin müdahalesiyle tehdidin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

#MSB
#Füze
#NATO
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 903 personel alımı sonuç sorgulama ekranı! MEB personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?