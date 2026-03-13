MSB: Türk hava sahasında 3. füze imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mühimmatın Türkiye’nin hava sahasına yönelmesi üzerine gerekli savunma tedbirlerinin hızla devreye alındığı belirtildi. Açıklamada, Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma sistemlerinin müdahalesiyle tehdidin etkisiz hale getirildiği bildirildi.