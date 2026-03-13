Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli İrade İftarında önemli açıklamalar: Dünya acılara sessiz kalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli İrade İftarında önemli açıklamalar: Dünya acılara sessiz kalıyor

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:3413/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 10'uncusu Bakırköy'de bir otelde gerçekleştirilen Milli İrade İftar Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 10'uncusu Bakırköy'de bir otelde gerçekleştirilen Milli İrade İftar Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10. Milli İrade İftarında açıklama yaptı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya acılara sessiz kalıyor. Mazlumlarla dayanışma halindeyiz. Bu can bu bedende olduğu sürece baskılar karşısında sinmeyecek ve susmayacağız" dedi. "Her tehdide hazırlıklıyız" diye konuşan Erdoğan "Ülkemizi savaşa çekmek isteyen tahrik ve tuzaklara karşı çok dikkatli hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10. Milli İrade İftarında açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Aziz İstanbullular, Milli İrade Platformunun değerli temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Milli İrade Platformu tarafında her yıl düzenlenen iftar buluşmasının başta platform bünyesinde güçlerini birleştiren sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere milletimiz, coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel İstanbul akşamında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.

Bu sofrada bizleri bir araya getiren herkese şükranlarımı sunuyorum. İftarınızı bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Milli İrade Platformunun tüm üyelerinin Ramazan-ı Şerifinizi mübarek olmasını diliyorum. Tuttuğumuz oruçların, duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın kabul olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Öncümüzdeki pazartesi vasıl olacağımız Kadir Gecesini tebrik ediyor, ardından erişeceğimiz Ramazan bayramının da hayırlar getirmesini diliyorum.

Ramazana barışın, dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin ayıdır. Ancak İslam coğrafyasının acı ile, gözyaşıyla, savaşlarla anılması bizleri gerçekten üzüyor. Gazze'de ateşkese rağmen huzura hasret kalırken bir de buna İsrail'in Batı Şeria'daki insanlık dışı politikaları eklendi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bin 120'yi aşkın Filistinli son 2 yılda İsrail tarafından hayattan koparıldı. 10 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısı 640'ı buluyor. Katledilenlerin çoğunu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. Annelerin okula gönderdiği çocuklarımız ya füzelerin ya bombaların ya da kurşunların hedefi oluyor.

Komşumuz İran’dan Yemen’e, Sudan’dan Somali’ye kadar coğrafyamızın dört bir yanında maalesef aynı üzüntü verici manzarayla karşı karşıyayız. Çocukları ürkütülmüş bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne yazar, olmasa ne yazar?

Dünya vicdan tutulması yaşıyor. Mazlumlar dayanışma halindeyiz. Bu can bu bedende olduğu sürece baskılar karşısında sinmeyecek ve susmayacağız. Her tehdide hazırlıklıyız. Ülkemizi savaşa çekmek isteyen tahrik ve tuzaklara karşı çok dikkatli hareket ediyoruz.


Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Milli İrade
#İftar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
