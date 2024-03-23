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Dünya

Anket: ABD'lilerin yüzde 42'si Biden'a kıyasla Trump'ın dış ticaret politikalarını tercih ediyor

ABD'de yapılan bir ankette, Amerikalıların yüzde 42'sinin eski Başkan Donald Trump'ın dış ticaret politikalarını desteklediği ve bu oranın Başkan Joe Biden'ı için yüzde 31 olduğu belirlendi.

13:13 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:14 - 23/03/2024 Cumartesi
AA
Donald Trump - Joe Biden
Donald Trump - Joe Biden
YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankette,
ABD'li 1000 yetişkine, Biden ve Trump'ın dış ticaret politikalarına ilişkin sorular
soruldu.

Anket sonuçlarında, k
atılımcıların yüzde 42'sinin Trump'ın dış ticarete bakışını onayladığı
belirtilirken,
Biden'ı destekleyenlerin oranının ise yüzde 31
olduğu kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 44'ünün Trump'ın gümrük vergilerini artıracağını düşündüğü ankette, yüzde 29'unun ise Biden'ın vergileri aynı bırakacağı görüşünde olduğu ifade edildi.


Trump'ın Çin'den gelen ürünlerin gümrük vergisini yüzde 60 artırma taahhüdü sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 38'i bu yaklaşımı desteklediğini ifade ederken, yüzde 35'i de karşı olduğunu bildirdi.


Öte yandan katılımcıların yüzde 42'si Çin ile "ticaret savaşında" ABD'nin daha kötü etkileneceğini belirtirken, yüzde 30'u da Çin'in daha olumsuz etkileneceğini düşünüyor.



#ABD
#Joe Biden
#Donald Trump
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