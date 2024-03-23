Anket: ABD'lilerin yüzde 42'si Biden'a kıyasla Trump'ın dış ticaret politikalarını tercih ediyor

Medya ve demokrasi ilişkisinde medyanın güç temerküzü, literatürde önemli bir tema olarak tartışılmaktadır. Özellikle Batı’nın ekonomik, askeri ve bilişsel kapasitesi ile konvansiyonel medyada oluşturduğu tekelin küresel enformasyon akışında ciddi bir asimetri ürettiği bilinmektedir. Birkaç büyük şirketin etkisiyle oligopol bir görüntü kazanan küresel medya sistemi, dünyadaki güç ilişkileri açısından da belirleyici bir öneme sahiptir. Alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde