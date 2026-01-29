Avrupa NATO'suz savunmaya hazır olmalı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland'ı elde etme konusundaki ısrarcı tavrını sürdürmesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) yüzleştiği güvenlik sınaması, 80 yıllık geçmişi olan transatlantik ilişkilerine darbe indirdi. Rusya’yı kıta için tehdit gören ve Washington’u bugüne kadar müttefiki olarak konumlandıran AB, ittifakın yaşadığı kırılganlık karşısında yeni bir ufuk arayışında. 2013 yılında ABD’nin “Pivot to Asia” (Asya’ya yönelme) politikası sonrası, “ABD her zaman Avrupa’nın güvenliğini öncelemeyebilir” düşüncesiyle gündeme gelen “Stratejik Özerklik” kavramı, söz konusu konjonktürde birliğin başat önceliklerinden biri haline geldi. Eski AB Konseyi Başkanlığı görevini yürüten, eski Belçika Başbakanı Emeritus Charles Michel, Avrupa’nın yüzleştiği yeni gerçekliği Yeni Şafak’a değerlendirdi.

AVRUPA STRATEJİK ÖZERKLİĞE KAVUŞMALI

Görevde olduğu süre boyunca kıtanın karşılaştığı tehditlere kollektif yanıtların verilmesi gerektiği bilincini aşılamaya çalışan Michel, “Birlik, 5 yıllık görev sürem boyunca benim önceliğimdi ve gururla söyleyebilirim ki her AB zirvesinde bunu başardık. Alınan kararlar her zaman oy birliğiyle kabul edildi. Birlik, güvenilirlik ve etki gücünün temel koşuludur. Birlik olmadan baskıyı davet ederiz” dedi. Stratejik Özerklik kavramının kendisi için hiçbir zaman sadece bir slogan olmadığını söyleyen Michel, “Son on yıldır, dünyanın müzesi hâline gelmemek için stratejik özerkliğe yatırım yapmamız gerektiği çok açıktı. Bu, bugün de bir zorunluluktur. Mevcut jeopolitik koşullarda stratejik özerkliğimizi inşa etmek için hızlı ve zaman zaman cesur kararlar almaktan başka bir seçeneğimiz yok” diyen Michel, “Bu, Avrupa’nın tek güvenlik politikasıdır” yorumunu yaptı.

RUSYA ÇATLAKLARDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞACAK

Avrupa’nın pazarı, sanayii ve özgürlükleriyle gerçek bir etki gücüne sahip olduğunu ancak bu gücün kullanıldığı takdirde işe yaracağını ifade eden Michel, Rusya'nın çatlak ve bölünmelerden faydalanmaya çalışacağını dile getirdi. Michel, "İşte tam da bu nedenle birlik bir zorunluluktur ve stratejik özerkliğe geçişimiz ciddi, hızlı ve somut olmak zorundadır. Seçim çok nettir: Ya birlikte ve hızlı hareket ederiz ya da başkaları bizim yerimize karar verir" yorumunu yaptı.

BİLDİĞiMİZ TRANSATLANTİK İLİŞKİSİ SONA ERDİ

Trump'ın Grönland ısrarına da değinen Michel, "On yıllardır bildiğimiz şekliyle transatlantik ilişki sona ermiştir ve yeni bir ilişki inşa etmemiz gerekmektedir. Bir Avrupa toprağının egemenliği tehdit edildiğinde, dimdik durmalı ve onu savunmalıyız" dedi. "Ancak Avrupa, memnun etmek ya da yatıştırmak için dalkavukluk yaparsa ya da rehavete kapılmış bir yanıt verirse daha fazla baskıyı davet eder. Avrupa, birlik ve kararlılıkla karşılık verirse, dengeyi yeniden tesis edebilir. Elbette diyaloğa açık olabiliriz, ancak artık herkes diyalogun yalnızca eşitler arasında olduğunda işe yaradığını anlamıştır. Bu da stratejik özerkliğe neden ihtiyaç duyduğumuzun bir başka sebebidir; kaderimiz kendi ellerimizdedir" sözlerini sarf etti.

AVRUPA, TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI

Michel, AB güvenliğinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceğini dile getirdi. "Türkiye büyük bir bölgesel ve stratejik aktördür. Avrupa, güvenlik, enerji yolları, göç ya da Akdeniz’de istikrar konularını Türkiye olmadan düşünemez" dedi. Avrupa'nın Stratejik Özerklik arayışında kendi içine kapanmaması gerektiğini ifade eden Michel, "Stratejik özerklik izolasyon anlamına gelmez. Daha güçlü, daha dengeli ve daha etkili ortaklıklar anlamına gelir. Avrupa ve Türkiye bazı konularda anlaşmazlık yaşayabilir, ancak gerçekten önemli olan alanlarda yine de iş birliği yapabilir. Şu anda ihtiyaç duyulan şey daha az ideoloji ve duygu, daha fazla pragmatizm ve eylemdir. Güvensizliği azaltmamız ve daha somut projeler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Güçlü olmak istiyorsak, saygı ve açıklık üzerine kurulu daha fazla ortaklığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

“NATO'suz savunmaya” hazır olmalıyız

Avrupa’nın güvenliğinin güçlü bir sanayi temelli gerçek Avrupa savunmasından geçtiğini ifade eden Michel, "Bu, Türkiye, Birleşik Krallık, Ukrayna, Norveç, Batı Balkan ülkeleri ve diğerleriyle daha yakın iş birliği gerektirir. Araçlara ve teknolojilere sahibiz. Daha az konuşma, daha fazla eylem. Daha cesur ve daha hızlı olmalıyız" dedi. "İdeal olarak Avrupa’nın savunması NATO ile ve NATO içinde gerçekleşmelidir" yorumu yapan Michel, "Ancak son gelişmeler, her türlü ihtimale karşı hazır olmamız gerektiğini göstermektedir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.







