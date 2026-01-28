Savrulan Avrupa’nın 2026 çıkmazı: Kim kimin kapısını çalacak?

İbrahim Ufuk Kaynak:

Biz hiçbir ülkenin içine karışmadık. Çünkü biz zaten bunun acısını çekmiştik. Biliyorsunuz bizim seçimlerimizde, bizim son seçimimizde sanki dünya bir araya gelmişti Biden'ın isteğiyle. Bütün dünya aynı anda Türkiye'nin liderine saldırıyordu. Çok ilginç; şimdi Amerika'ya aynısı oldu, Trump bunun intikamını alıyor. O yüzden Türkiye'yle iyi olacak. Neden olmak zorunda? İki; Rusya'yla iyi olacak, onun da sebebi iki türlü. Dediğim gibi bir; cepheyi genişletmeyecek. İki; hedef Rusya değil. Çünkü Rusya zaten ekonomik olarak çok küçük bir güç Amerika'ya göre. 2.3 trilyon dolarlık bir ekonomisi var. Yani düşünün Türkiye'nin 1.7 trilyon dolarlık bir ekonomisi, Rusya'nın 2.3 trilyon dolarlık. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ninki 32 trilyon dolar. Bir ekonomik güç olarak düşünürsek o yüzden Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı ekonomik olarak düşünmüyor. Ne olarak düşünüyor? Diyor ki: "İyi bir askeri gücü var. O yüzden ne yapıp yapıp elden geldiğince bulaşmayayım, bir şekilde geçinip gidelim." Ama hedef kim? Hedef Çin. Çünkü Çin bundan 4 yıl evvel 19 trilyon dolara ulaşmıştı ve bugün için tahminen 30 trilyon dolara geleceği tahmin ediliyordu ama şu anda hâlâ 19 trilyonda. İşte bu önlemlerden dolayı diyorum; onu vakti zamanındaki Amerika bunu yaptığında kendisinin 23 trilyon dolardı yıllık geliri. Şimdi Çin'i sıkıştırmak istiyor. Avrupa'nın başına geçip Grönland'a oturup Avrupa'nın kontrolünü bütünüyle ele geçirmek istiyor. Trump çok acımasız bu hususta. Neden? Çünkü biliyor ki askersizleştirildiler, kendilerini savunabilecek hiçbir fonksiyonları yok. Bunu bildiği için adam çok rahat davranıyor. Ama aynı şeyi peki Türkiye için düşünün. Türkiye bunların hepsini; liderlik dediğim o zaten, bunların hepsini daha önceden gördü ve bizim ekonomik sıkışmamıza rağmen, 9 tane şehrimizin yıkılmasına depremle, ona rağmen üzerimizdeki bütün darbe başvuruları, FETÖ ayaklanmalarına varana kadar her şeye rağmen Türkiye, Silahlı Kuvvetleri'ni büyütmekten bir dakika olsun vazgeçmedi. Geçen sene sadece 200'e yakın yeni ürün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesine kattık. Bu sene patlama yaşanacak, 2026 patlama yılı. İnanılmayacak şeyler yaptık. Bir kısmını söylüyoruz, bir kısmını söylemeden yapıyoruz. Ama Türkiye'nin böyle bir şeyler yaptığını çok iyi izleyenler de var. Dediğim gibi bir; bütün dünyayı karşısına almaz, böyle bir şeye ihtiyaç yok. Daima aklı başında, güvenilir bir liderliği olan ülkeye ihtiyacı var. Bölgedeki tek ülke bölgede değil; bakın dünyada sayın kaç tane liderlik var? Kimin arasında şu kadar oyun oynanıyor, kim nelerle kimi neyi tartışıyor? Davos'tu, bundan evvel hep hatırlarsınız Davos gündemi belirliyordu. Davos'a gidenler ülkeleri yönetiyor...