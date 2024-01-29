Bakan Fidan: Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen yardımlar büyük bir felaketin habercisi

"On binlerce masum Filistinli, günlerdir dünya kamuoyunun gözü önünde katledilmeye devam etmekte. Geldiğimiz noktada başka bir trajedi seviyesiyle karşı karşıyayız. Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken, şimdi İsrail tarafından Gazze’de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda. Uluslararası kamuoyunun bugüne kadar gösterdiği çaba ve niyet, maalesef olması gereken yardımın içeriye girmesini mümkün kılmamamıştır. Bu nedenle, buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir. Bombalardan ve kurşunlardan ölen insanlara ilaveten on binlerce, yüz binlerce insanı açlıktan kaybedebiliriz. Bu dünya kamuoyunun taşıyamayacağı büyük bir vicdani yük olur ”