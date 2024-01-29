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Dünya

Bakan Fidan: Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen yardımlar büyük bir felaketin habercisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Geldiğimiz noktada başka bir trajedi seviyesiyle karşı karşıyayız. Binlerce insanı kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken, şimdi İsrail tarafından Gazze’de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlık ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda. Uluslararası kamuoyunu farklı yöntemler kullanarak tedbirler almaya davet ediyorum" dedi.

14:45 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:09 - 29/01/2024 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran’da Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.


Ekonomi, ticaret, diplomasi, kültür dahil birçok alanda iki ülke arasındaki karşılıklı çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Fidan, “Amacımız 2024 yılı içerisinde Birinci Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısını iki ülke arasında yapmak. Liderlerimizi bir araya getirerek. İki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta, 2 milyar dolara ulaştırma yolunda bir azmimiz var” dedi.


Uluslararası kamuoyuna 'Gazze' çağrısı

Bölgesel ve küresel sorunların da görüşmelerde masaya yatırıldığını belirten Hakan Fidan, Gazze'ye insani yardımların engellenmesine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

  • "On binlerce masum Filistinli, günlerdir dünya kamuoyunun gözü önünde katledilmeye devam etmekte. Geldiğimiz noktada başka bir trajedi seviyesiyle karşı karşıyayız. Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken, şimdi İsrail tarafından Gazze’de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda. Uluslararası kamuoyunun bugüne kadar gösterdiği çaba ve niyet, maalesef olması gereken yardımın içeriye girmesini mümkün kılmamamıştır. Bu nedenle, buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir. Bombalardan ve kurşunlardan ölen insanlara ilaveten on binlerce, yüz binlerce insanı açlıktan kaybedebiliriz. Bu dünya kamuoyunun taşıyamayacağı büyük bir vicdani yük olur ”




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
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