Dünya Barış Pınarı Koral ile başladı Sistemin menzili 200 km
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı: Sistemin menzili 200 km

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı: Sistemin menzili 200 km

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi DHA
Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.

  • Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.

İşte yerli hava savunma sistemi: Koral
OYNAT 01:39
İşte yerli hava savunma sistemi: Koral
Türkiye sınırına elektronik kalkan geliyor. Yerli hava savunma sistemi "KORAL", Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Sistem, düşmanın füze, uçak ve radar sistemlerini etkisiz hale getiriyor.

Koral Elektronik Harp Sistemi nedir?

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi.

DHA

Hedef işlevini yapamayacak hale geliyor

Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getiriliyor.

DHA
Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.

Sistemin menzili 200 km

Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.

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