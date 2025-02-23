Batı Şeria’nın yüzde 44.5’ini işgal ettiler

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Müzakere İşleri Dairesi, Batı Şeria’daki artan yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ilişkin hazırladığı raporda yer verdiği harita, bölgenin yüzde 44,5'inin artık İsrail'in kontrolü altında olduğunu gösteriyor. Müzakere İşleri Dairesi tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in yalnızca 2024 yılında 50 yeni gecekonduya ek olarak 5 yeni yerleşim yeri inşa ettiğini gösteren harita, Batı Şeria topraklarının yüzde 44,5'inin artık İsrail kontrolünde olduğunu ya da "Ayrım Duvarı"nın arkasına ilhak edildiğini ortaya koyuyor. Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısının 1995'ten bu yana üç kat artarak 2024'te yaklaşık 740 bine ulaştığı belirtilen raporda, yerleşim inşası ve genişlemenin bu şekilde devam etmesi halinde, el konulan arazilerdeki yerleşimlerin mevcut durumun 5 katına kadar büyüyebileceğine işaret edildi. FKÖ tarafından konuya dair yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler’in (BM) söz konusu yerleşimleri yasa dışı saydığına vurgu yapılarak uluslararası topluma iki devletli çözüm için duruma müdahale çağrısı yapıldı.