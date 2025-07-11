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Borrell: Srebrenitsa kurbanlarının anısını onurlandırmanın en iyi yolu Gazze'deki soykırımı durdurmak

Borrell: Srebrenitsa kurbanlarının anısını onurlandırmanın en iyi yolu Gazze'deki soykırımı durdurmak

22:5911/07/2025, Cuma
AA
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Eski AB Temsilcisi Joseph Borrell, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla X hesabı üzerinden açıklama yaptı
Eski AB Temsilcisi Joseph Borrell, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla X hesabı üzerinden açıklama yaptı

Eski Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, X hesabından Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Borrell, "Srebrenitsa kurbanlarının Anısını onurlandırmanın en iyi yolu, şu anda Gazze'de işlenmekte olan diğer soykırımı durdurmak." ifadesini kullandı.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Srebrenitsa Soykırımı'nın zamanında engellenemediğini belirterek,
"(Srebrenitsa kurbanlarının) Anısını onurlandırmanın en iyi yolu, şu anda Gazze'de işlenmekte olan diğer soykırımı durdurmak."
ifadesini kullandı.

Borrell, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Srebrenitsa Soykırımı'nın zamanında engellenemediğine işaret eden Borrell,
"Bugün, kurbanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların anısını onurlandırmanın en iyi yolu, şu anda Gazze'de işlenmekte olan diğer soykırımı durdurmak."
ifadesini kullandı.

İspanyol siyasetçi Borrell, 7 Ekim 2023'te başlayan olaylarda İsrail'e karşı AB yönetiminden farklı bir tutum ve söylem benimsemişti.

AB üye ülkelerini İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini kınamaları ve ateşkes çağrısı yapmaları noktasında birleştirmeye çalışan Borrell, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Komisyonu sert biçimde eleştirmişti.

Borrell, görevi 1 Aralık 2024'te Kaja Kallas'a devretmişti.



#gazze
#Joseph Borrell
#Srebrenitsa
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