Bu savaşın eşi benzeri yok

ABD’nin Nisan ayıyla birlikte hız verdiği siyasi, ekonomik ve askeri maksimum baskı stratejisi İran’ı zorluyor. Tahran’dan da bu yönde dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanlarının ülkesine yönelik siyasi ve ekonomik baskılarını “devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaş” olarak nitelendirdi. Başkent Tahran’da siyasi aktivistlerle bir araya gelen Ruhani, ABD’nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Ruhani

İRAN-IRAK SAVAŞIYLA KIYASLADI

Bugün karşı karşıya kaldıkları şartların 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak savaşından daha iyi ya da daha kötü olmadığını belirten Ruhani, “Savaş zamanında ithalat, ihracat, petrol satışı ve bankacılık konularında sorunumuz yoktu. Yaptırımlar sadece silah alımıyla ilgiliydi” sözleriyle, ABD’nin yakın zamanda artırdığı ekonomik baskının yoğunluğuyla savaş dönemini kıyasladı.

DÜŞMANA KARŞI BİRLEŞELİM ÇAĞRISI

Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının çok etkili olduğunu dile getirerek böyle süreçlerde tüm organların birlik içinde hareket etmesini istedi. Ruhani, “Düşmanların İran’a yönelik siyasi ve ekonomik baskıları, devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaştır. Düşmanın bankacılık alanında getirdiği kısıtlamalar petrol, petrokimya, çelik ve tarım ürünlerinin satışı üzerinde de etkili oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gemileri vururuz

ABD yönetimi “İran kaynaklı ciddi tehdit” değerlendirmesi iddiasıyla, Basra Körfezi’ne askeri yığınak yapmayı sürdürüyor.

ABD’nin İran tehdidini öne sürerek bölgeye askeri yığınak ve uçak gemileri göndermesine tepki gösteren İran Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD gemilerini vurmakla tehdit etti. Hacızade, “ABD, bölgede öyle bir konumda ki kıpırdarlarsa vururuz. Üzerinde 40- 50 uçak ve altı bin asker taşıyan ABD uçak gemisi, geçmişte bizim için ciddi bir tehdit sayılırdı fakat şimdi hedeften başka bir şey değil” dedi. Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe de İran’dan hiç kimsenin Trump’ı aramayacağını söyledi. Felahetpişe, “Gelecekte Amerikalılar İran ile müzakere konusunu daha ciddi bir şekilde ele almaya mecbur kalacak” ifadelerini kullandı.