CIA'in en gizli deneyi: 'Hayvan suikastçılar ordusu'

Soğuk Savaş’ın gölgesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) yürüttüğü akılalmaz deneylerden biri daha gün yüzüne çıktı.





CIA, "hayvan suikastçılar" yaratmak için köpek, kedi, sıçan, kuş ve hatta ayıların beyinlerini kontrol etmeye çalıştı.





Yeni deşifre edilen belgelere göre CIA, 1960’lı yıllarda "Subproject 94" kod adıyla yürütülen bir program kapsamında, hayvanların beyinlerine elektrot yerleştirerek uzaktan kontrol edilebilen bir suikast ordusu kurmayı hedefledi.





CIA'İN ÜNLÜ ZİHİN KONTROL DENEYLERİ

Deneyler, ünlü MKUltra programının bir parçasıydı. MKUltra, CIA'nın zihin kontrolü üzerine yaptığı onlarca deneyden oluşuyordu.





Bu deneylerde sadece insanlara değil, hayvanlara da müdahale edildiği ortaya çıktı. Sıçanlar, kediler, köpekler, kuşlar, eşekler ve hatta ayıların beyinleri elektriksel sinyallerle yönlendirilmeye çalışıldı.





SUİKAST ORDUSU PLANI

Belgeler, bu hayvanların sadece hareket ettirilmekle kalmayıp, bazılarına dinleme cihazları, zehirli yükler ve hatta patlayıcılar yerleştirilerek kullanılmasının planlandığını gösteriyor.





Bazı uzmanlar bu planların, ABD karşıtı figürlere yönelik suikastları da kapsadığını düşünüyor.





DENİZALTILARA PATLAYICI YERLEŞTİREN FOKLAR

Proje, İsveçli bir psikolog olan Valdemar Fellenius’un II. Dünya Savaşı’nda denizaltılara patlayıcı yerleştirmeyi başaran eğitilmiş foklardan ilham alarak hazırlandı.





CIA, bu yöntemi daha ileri taşıyarak kara ve hava ortamlarında görev yapabilecek biyolojik "ajanlar" üretmeye çalıştı.





HAYVANLAR NASIL KONTROL EDİLDİ?

Deneylerde hayvanların "ödül merkezleri"ne elektrik verilerek istedikleri şekilde yönlendirildiği, ancak dozun kaçırılması durumunda hayvanların hareketsiz kaldığı belirtildi. Cezalandırıcı uyaranlar ise panik yaratıyor, kontrolü zorlaştırıyordu.





Subproject 94'ün bütçesi, CIA'nin paravan olarak kullandığı Geschickter Fund for Medical Research adlı vakıf aracılığıyla sağlandı.





Bu vakıf, 1939’da kanser araştırmaları için kurulmuş gibi görünse de, 1977’deki Kongre soruşturmaları sırasında MKUltra deneylerini finanse etmek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.





ZİHİN KONTROLÜYLE YÖNLENDİRİLEN ÖLÜM MAKİNELERİ

CIA’nin bu projelerdeki nihai hedefinin, hayvanlar üzerinden elde edilen teknikleri insanlara uygulamak ve zihin kontrolüyle yönlendirilen “ölüm makineleri” üretmek olduğu öne sürülüyor.



