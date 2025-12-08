Yeni Şafak
Doğal göletteki dev dalgaları üç kişiyi hayattan kopardı

Doğal göletteki dev dalgaları üç kişiyi hayattan kopardı

00:178/12/2025, Pazartesi
AA
Dev dalgalar Tenerife'de üç kişiyi denize sürükleyerek can aldı. (Foto: Arşiv)
Dev dalgalar Tenerife’de üç kişiyi denize sürükleyerek can aldı. (Foto: Arşiv)

Kanarya Adaları’nda bulunan Tenerife’de doğal bir gölette yüzen üç kişi, dev dalgaların aniden içeriye dolmasıyla denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Aynı olayda bir kişinin daha denize kapıldığı ancak durumunun netleşmediği aktarıldı. Gölet içindeki üç kişi yaralanırken, bir kişi de kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki artan deniz kazaları nedeniyle Kanarya Adaları yönetimi bir süredir alarm durumunda bulunuyordu.

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife’de, doğal bir gölette yüzen üç kişinin dev dalgaların etkisiyle denize sürüklenmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Tenerife Acil Servis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, olayın adanın güney kıyısındaki Los Gigantes bölgesinde meydana geldiği, dev dalgaların gölette bulunan üç kişiyi denize sürüklediği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları belirtildi.

Yetkililer, denize sürüklenen dördüncü bir kişinin daha bulunduğunu ancak sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi olmadığını açıkladı.

Ayrıca dev dalgaların gölete girmesi sonucu içeride bulunan 3 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimine bağlı Acil Durumlar Genel Müdürlüğü, son haftalarda olumsuz deniz şartları nedeniyle kıyı şeridinde artan kazalar sebebiyle alarm durumu ilan edildiğini duyurmuştu.

Los Gigantes bölgesinde Ocak 2025’te de benzer bir olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti.



