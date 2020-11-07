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AVRUPA

Fransa ev basıp 10 yaşındaki çocukları tutukladı: ​Tam bir cinnet hali!

Tam bir cinnet hali

Fransa’da İslam düşmanlığı cinnet halini alınca Müslümanlara yönelik “devlet terörü” de günden güne artıyor. Peygamberimize hakaret eden karikatürleri okulda eleştiren üçü Türk dört öğrenci evleri basılarak gözaltına alındı. Çocuklara namaz kılıp kılmadıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevip sevmedikleri bile soruldu.

Mustafa Duran Yeni Şafak
Fransız polisi okulda Hz. Muhammed karikatürlerini eleştiren 3’ü Türk, 1’i Arap 10 yaşındaki 4 çocuğu gözaltına alıp 11 saat sorguladı.
Fransız polisi okulda Hz. Muhammed karikatürlerini eleştiren 3’ü Türk, 1’i Arap 10 yaşındaki 4 çocuğu gözaltına alıp 11 saat sorguladı.

Fransa’da İslam düşmanlığı tam bir cinnet halini aldı. Camileri basan, Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarını kapatan Fransa işi ‘terör’ suçlamasıyla çocukları gözaltına almaya kadar vardırdı. Fransa’da okulda Hz. Peygamberimizi hedef alan karikatürlere karşı olduğunu söyleyen 3’ü Türk 1’i Arap 4 çocuk evleri basılarak gözaltına alındı, 11 saat sorgudan geçirildi.

SADECE KARŞIYIZ DEDİLER

Skandal İsviçre sınırındaki Albertville şehrinde yaşandı. Fransa, Peygamberimizi yönelik çirkin karikatürleri öğrencilere gösterdiği için öldürülen öğretmenin ardından okullarda resmen cadı avı başlattı. Tüm okullarda özellikle Müslüman öğrencilere yönelik anket çalışması yaparak ‘Karikatürleri nasıl buldukları’ soruldu. Albertville’de yaşayan 3’ü Türk, 1’i Arap 4 öğrenci, bu soruya “Öğretmenin öldürülmesine karşıyız. Ama o da keşke o karikatürleri göstermeseydi” cevabını verdi.

POLİS AİLELERE SİLAH GÖSTERDİ

Anketleri inceleyen Fransız yetkililer cevabı polise bildirdi. Fransız polisi sadece bu cevap yüzünden 10 yaşındaki öğrenciler hakkında ‘terörü övme’ suçlamasıyla soruşturması başlattı. Öğrencilerin evleri önceki gün sabah 6.30 civarında yüzleri maskeli, ellerinde uzun namlulu silahlar olan polisler tarafından basıldı. Kapıları kıracak kadar şiddetli çalarak açılır açılmaz içeri dalan polisler, ne olduğunu anlamak için önlerine dikilen aile mensuplarını da silah çekti.

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KİTAPLARI RESİMLEDİLER

Evler basılan aile fertleri bir odada toplanarak oturtuldu. Başlarına da birer polis dikildi ve yerlerinden kalkmalarına izin verilmedi. Odalarda aramalar yapan polis, kitapların tek tek resmini çekti. Duvardaki asılı duran hat tablosunun bile fotoğrafı çekildi.

11 SAAT TUTTULAR

Fransa’da 13 yaş altındakilerin gözaltına alınamayacağına ilişkin yasa maddesine rağmen 10 yaşındaki çocuklar alınarak polis merkezine götürüldü. Çocuklar burada sorguya alındı. Sorguda çocuklara namaz kılıp kılmadıkları, babalarının kendilerini camiye götürüp götürmedikleri ve ailelerinin inançları ile ilgili sorular yönelttiler. Sorgu ve diğer işlemlerle birlikte çocuklar tam 11 saat gözaltında tutuldular.

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PARMAK İZİ ADILAR

Sadece çocuklar değil anne ve babalarına da resmen terörist muamelesi yapıldı. Anne ve babaların parmak izleri alındı, terör şüphelisi gibi ‘eşkal fotoğrafı’ da denilen vesikalık fotoğrafları çekildi. Fotoğraf çekimi sırasında başörtülü olan annelerden örtülerini açmaları istendi. Ancak anneler başörtüsünü açmayı kesin bir dille reddetti.

Erdoğan’ı da sordular

Sorguda ailelere ilginç sorular yöneltildi. Önce İslam dini ve karikatürlerle ilgili sorular soruldu. “Yayınlanan karikatürler hakkında ne düşünüyorsunuz? Namaz kılıyor musunuz? Camiye Gidiyor musunuz? Ne gibi etkinliklere katılıyorsunuz?” gibi sorular yöneltildi. Ancak bunlarla sınırlı kalmadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili de sorular yöneltti. Ailelere Erdoğan’ı sevip sevmedikleri, Türkiye’de hangi siyasi görüşü destekledikleri ve Erdoğan ile Macron arasında yaşanan gerilim konusunda ne düşündükleri soruldu. İşlemlerin bitiminin ardından aileler neyle suçlandıklarına ilişkin resmi bir belge istedi. Ancak Fransız polisi kendilerine belge vermeyi reddetti. Bugüne kadar hiçbir radikal eğilimin içinde bulunmayan aileler fişlenme endişesi ile karşı karşıya. Fransa’daki diplomatik temsilcilerimizin ailelerle temasa geçerek süreci yakın takibe aldıkları öğrenildi.

Ömer Aydın

Türkofobi hızla yayılıyor

Fransa’da yaşayan Ömer Aydın, ülkede Türkofobi’nin hızla yayıldığını söyledi. Medyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan haberlerle Türkiye karşıtlığının yayılmasında aktif bir rol oynadığını ifade eden Aydın, özetle şunları kaydetti: Fransız basını “İslam dünyası Fransa’ya savaş açtı” diye haberler yapıyor. Ve Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı kullanılıyor. Şu an tek hedefleri Türkiye ve Cumhur Başkanı Erdoğan. Türkiye karşıtlığı meselenin hem içerde, hem dışarda nedenleri var. İç nedenleri Avrupa’daki aşırı sağın en güçlü olduğu ülke Fransa. Halk gittikçe ırkçılığa kayıyor. Macron da sol gelenekten gelen bir yönetici olmasına rağmen o da sağa kaymış durumda. Dışardaki sebep ise Türkiye ilerledikçe Fransa geriliyor. Hem Akdeniz, Afrika hem de Ortadoğu’da bu yüzden Türkiye’ye saldırmaya başladı. Fransa’nın bölgedeki projelerine kafa tutan tek ülke olarak Türkiye kaldı. Bu yüzden de saldırıyorlar.”

Fransız faşizmi
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Fransız faşizmi

Gri kurtlar yasağı sıkıntı olacak

  • Fransa’nın Ülkü Ocakları’nı değil, bozkurt işaretini yasakladığını anlatan Fransa’da yaşayan Ömer Aydın, “Fransa’da Ülkü Ocakları yasaklanmadı, ‘Bozkurtlar’ yasaklandı. Ama Fransa’da ‘Bozkurtlar’ diye bir yapılanma yok. Fransa ‘bozkurt’ işaretini yasaklıyor. Yani bundan sonra ‘Bozkurt’ işaretinin yapıldığı etkinlikler yasaklanabilecek, bozkurt işaretinin yaptığı dernekler kapatılabilecek. Şu anda yapmak istedikleri Türkleri ve göçmenleri sindirmek. “Siz oy kullanın ama aday olmayın”, “Siz çalışın ama patron olmayın” demek istiyorlar. Fransa’nın ‘Gri Kurtlara yasak getirildi’ açıklamasını da değerlendiren Aydın, bu yasak önümüzdeki süreçte kapsamlı kısıtlamalar getirilebileceğini ifade etti.

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