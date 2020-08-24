Fransızlar endişeli: Türkiye ile Nijer büyük bir güvenlik anlaşması imzaladı

Fransız kaynaklar, Türkiye ile Nijer arasında büyük bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalandığını öne sürdü.
'Africa Intelligence' sitesi, Türkiye'nin Nijer Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'nın geçtiğimiz günlerde Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir araya geldiğine vurgu yaptı.
Nijer'in stratejik konumu özellikle Libya sahasında yaşanan gelişmelerle büyük önem kazanmıştı.
- Türkiye'nin bu ülke ile yapacağı işbirliğinin Paris ve Kahire'ye açık mesaj olarak yorumlanıyor.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Nijer'e sürpriz bir ziyarette bulunmuş ve önemli anlaşmalar imzalanmıştı.
TÜRKİYE ASKERİ EĞİTİM KONUSUNDA DESTEK VERECEK
Ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Nijer Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasındaki Malzeme Teslim Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı.
FRANSA ASKERİ VARIĞINI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sahel'e 220 asker daha gönderileceğini açıklaması, Afrika'da sömürgeci geçmişiyle bilinen Fransa'nın kıtadaki askeri varlığını yeniden gündeme getirmişti.
- Macron'un Pau zirvesi sonrası duyurduğu ilave 220 asker ile Fransa'nın sadece Sahel (Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre) bölgesinde bulundurduğu asker sayısı 5 binin üzerine çıktı.