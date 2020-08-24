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Dünya Fransızlar endişeli Türkiye ile Nijer büyük bir güvenlik anlaşması imzaladı
ORTADOĞU

Fransızlar endişeli: Türkiye ile Nijer büyük bir güvenlik anlaşması imzaladı

Fransa merkezli 'Africa Intelligence' sitesi, Türkiye ile Nijer arasında büyük bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalandığını yazdı. Türkiye'nin Libya sahasında attığı kritik adımların ardından Nijer'in stratejik önemi gündeme gelmişti. Fransa'nın arka bahçesi olarak görülen Nijer'de, Türkiye varlığının Paris ve Kahire'ye açık mesaj olarak yorumlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

Fransız kaynaklar, Türkiye ile Nijer arasında büyük bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalandığını öne sürdü.

'Africa Intelligence' sitesi, Türkiye'nin Nijer Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'nın geçtiğimiz günlerde Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir araya geldiğine vurgu yaptı.

Nijer'in stratejik konumu özellikle Libya sahasında yaşanan gelişmelerle büyük önem kazanmıştı.

  • Türkiye'nin bu ülke ile yapacağı işbirliğinin Paris ve Kahire'ye açık mesaj olarak yorumlanıyor.

Dört stratejik müdahale: Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar’da dengeleri değiştirdi
GÜNDEM
Dört stratejik müdahale: Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar’da dengeleri değiştirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerli mevkidaşı ile bir araya gelmişti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Nijer'e sürpriz bir ziyarette bulunmuş ve önemli anlaşmalar imzalanmıştı.

TÜRKİYE ASKERİ EĞİTİM KONUSUNDA DESTEK VERECEK

Ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Nijer Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasındaki Malzeme Teslim Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

FRANSA ASKERİ VARIĞINI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sahel'e 220 asker daha gönderileceğini açıklaması, Afrika'da sömürgeci geçmişiyle bilinen Fransa'nın kıtadaki askeri varlığını yeniden gündeme getirmişti.

  • Macron'un Pau zirvesi sonrası duyurduğu ilave 220 asker ile Fransa'nın sadece Sahel (Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre) bölgesinde bulundurduğu asker sayısı 5 binin üzerine çıktı.

Türkiye’den Nijer’e yardım eli
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Türkiye’den Nijer’e yardım eli
Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce 80'nin üzerinde ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan cerrahi maske, N-95 maske, koruyucu gözlük ve tulum bu seferde Nijer'e gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından Nijer'e hareket etti.


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