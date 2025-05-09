Gazze’ye yüzlerce çuval un yardımı yapıldı

Gazze'de ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım.
Gazze’de süregelen insani krize kayıtsız kalmayan Külünkoğlu ailesi, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla önemli bir yardımda bulundu. Aile tarafından Gazze’ye gönderilen 105 çuval un, yerel fırınlarda ekmek üretiminde kullanılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Yardım sayesinde yüzlerce kişi sıcak ekmek ve bir öğün yemeğe kavuşurken, bölgede umutları tazeleyen bir katkı sunulmuş oldu.
Külünkoğlu ailesi üyeleri, bu desteğin Gazze’deki insanların yalnız olmadıklarını hissettirdiğini ifade etti.
Aileden yapılan açıklamada, bu tür yardımların devamının büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek,
“Daha fazla kalbe dokunabilmek için dayanışmamızın sürmesi gerekiyor. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah birlik ve beraberliğimizle daha birçok hayırlı işe vesile oluruz”
denildi.
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