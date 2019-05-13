Gvadar’da hedef Çin

Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı örgüt saldırıyı üstlenerek, hedeflerinin Çinli ve diğer yabancı yatırımcılar olduğunu açıkladı. Terör örgütü 2018’te de Çin’in Karaçi başkonsolosluğuna saldırı düzenlemişti.

KÜRESEL DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK LİMAN

Saldırının düzenlendiği otel, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin son noktası olan Gvadar’da yer alıyor. Özellikle Çin’in 50 milyar dolarlık yatırımıyla yürütülen Gvadar Liman Projesi içinde enerji, ulaşım, turizm ve inşaat alanında yatırımlar da yer alıyor. Kaşgar’dan Gwadar limanına uzanan koridor, -ABD’nin domine ettiği- Malakka boğazına gerek kalmaksızın Çin ile Avrupa, Afrika ve Ortadoğu arasındaki ticarette yeni bir kısa yol açıyor.Belucistan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru adlı dev projenin merkezinde yer alıyor. Gvadar, Washington ile rekabette, Pekin’e stratejik bir kart sunuyor. Çin, milyarlarca dolara mal olacak bu altyapı projesiyle batıdaki Şincan-Uygur eyaletini Arap Denizi’ndeki Gvadar limanına bağlamayı hedefliyor.