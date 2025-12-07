Yeni Şafak
Hamas silah bırakmaya hazır olduklarını duyurdu: Tek bir şartı var

12:187/12/2025, Pazar
El-Hayya, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti istediklerini vurguladı.
Hamas silahlarını, Filistin yönetimine teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada bunun tek şartının ise İsrail ordusunun işgalini sona erdirmesi olduğu vurgulandı.

Hamas, İsrail işgali sonra ermeden silahlarını bırakmayacağını açıkladı. Hamas'ın siyasi kanadının liderlerinden Halil el-Hayya,
"Silahlarımız işgalin ve saldırganlığın varlığıyla bağlantılıdır. İşgal sona ererse, bu silahlar devletin otoritesi altına girecektir"
dedi.

Haber 7'de yer alan habere göre, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti istediklerini söyleyen el-Hayya ayrıca, ateşkesin takibi ve silahların sağlıklı bir şekilde teslimi için BM gücünün Gazze'ye konuşlandırılmasına sıcak baktıklarını söyledi.


  • ABD'nin hazırladığı Gazze planının ikinci aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması üzerinde duruluyordu. Hamas ise işgal devam ettiği sürece silah bırakmayı reddediyor.


GAZZE'DEKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.


Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından devam eden İsrail saldırılarında 360'tan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, sonraki aşamalarda Gazze'nin yönetiminin nasıl olacağının kararlaştırılması bekleniyor.



