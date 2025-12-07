Hamas silah bırakmaya hazır olduklarını duyurdu: Tek bir şartı var

Haber 7'de yer alan habere göre, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti istediklerini söyleyen el-Hayya ayrıca, ateşkesin takibi ve silahların sağlıklı bir şekilde teslimi için BM gücünün Gazze'ye konuşlandırılmasına sıcak baktıklarını söyledi.