Hamas İsrail’in oyununu bozdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir cesetlerinin çıkarıldığı yeri bombalayan İsrail ordusuna kurduğu tuzağı deşifre etti. Gazze Şeridi'nde "güvenlik aldatması" yöntemleri kullanarak esir cesetlerinin çıkarıldığı yeri bombalayan İsrail ordusunu nasıl tuzağa çektiğini yayınladığı videoyla paylaştı. Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, İsrail ordusunu yanıltmak amacıyla "güvenlik aldatması" yöntemleri kullanıldığı belirtilerek, esirin çıkarılması videosunda kasten bu şekilde bir görüntü verildiği belirtildi. Açıklamada, "Düşman, öldürülen askerlerinin cesetlerinin çıkarılmasını insansız hava araçlarıyla izledi, bu yerleri hedef noktaları arasına ekledi ve sonra ateşkesin ardından bu noktaları bombaladı" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in paylaştığı videonun "aldatma operasyonu" kapsamında çekildiğini ifade eden Kassam Tugayları, "Videoda görülen ceset, kumaş parçalarından oluşturulmuş sahte bir beden. Bu, direnişin güvenlik birimleri tarafından düşmanı yanıltmak için planlandı" dedi. Hamas, "İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılması sırasında düşmanı yanıltmak ve bilgi vermemek için bir dizi aldatma yöntemi uyguladıklarını" kaydetti. "İsrail'in asılsız iddialarla Filistin direnişini karalama ve ateşkes sürecini baltalamaya çalıştığını" belirten Hamas, "Direnişimizin ve dinimizin öğretileri, esirler ve ölülerin cesetleriyle insani biçimde ilgilenmeyi emreder. Bu durum, Nazi zihniyetli katillerin anlayamayacağı bir şeydir" şeklinde tepki gösterdi. Kassam Tugayları, İsrail'in "esirlerin cesetleri konusunda yavaş davranıldığı" yönündeki suçlamalarını "asılsız" olarak nitelendirerek, İsrail'in sahte bahanelerle "yeni saldırıların zeminini hazırlamak istediği" uyarısında bulundu.