Harvardlı doktor açıkladı: Kansere neden olan 6 besin

Dünyada her yıl milyonlarca insanı etkileyen kanser, sadece genetik ve çevresel faktörlerle değil, aynı zamanda günlük beslenme alışkanlıklarımızla da yakından ilişkili.





Harvard Üniversitesi mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sosyal medyada viral olan bir videosunda, bilimsel araştırmalara dayanarak kanserle ilişkilendirilen altı gıda grubunu açıkladı. Sethi’ye göre bu yiyecekleri azaltmak ya da tamamen hayatımızdan çıkarmak, uzun vadede sağlığımızı korumada büyük rol oynayabilir.





1. İŞLENMİŞ ETLER

Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş et ürünleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Grup 1 kanserojen" olarak sınıflandırılıyor. Yani bu ürünlerin özellikle kolon kanseriyle ilişkisi bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Dr. Sethi, işlenmiş etlerde kullanılan nitrat ve koruyucuların bağırsak hücrelerine zarar verebileceğini belirtiyor. Bunun yerine ızgara tavuk, mercimek gibi ev yapımı ve bitki bazlı protein kaynakları öneriliyor.





2. ŞEKERLİ İÇECEKLER

Gazlı içecekler ve şekerle tatlandırılmış içecekler, sadece kan şekerini yükseltmekle kalmıyor; aynı zamanda obeziteyle bağlantılı kanser türlerinin riskini de artırıyor. Meme, pankreas ve kolon kanserleri bu gruba dahil. Alternatif olarak ev yapımı meyveli sular, bitki çayları ya da taze hindistan cevizi suyu tercih edilebilir.





3. KIZARMIŞ YİYECEKLER

Patates kızartması ve kızarmış atıştırmalıklar, özellikle tekrar tekrar kullanılan yağlarda pişirildiğinde kanserojen bir bileşik olan akrilamid oluşumuna neden olabiliyor. Bu maddeler oksidatif stres ve iltihaplanmayı tetikleyerek kanser riskini artırıyor. Fırınlama, buharda pişirme ya da hava fritözü kullanımı daha sağlıklı alternatifler arasında.





4. IZGARADA PİŞEN BESİNLER

Izgarada yüksek ısıda pişen ve kömürleşen etler, DNA hasarına yol açan HCA ve PAH adlı kimyasalları açığa çıkarabiliyor. Dr. Sethi, özellikle sık sık bu şekilde pişirilmiş et tüketiminin kanser gelişimini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Daha güvenli bir yöntem olarak yavaş pişirme, buharda pişirme veya fırınlama öneriliyor. Ayrıca eti marine etmek ve baharatlarla zenginleştirmek riski azaltabiliyor.





5. ALKOL TÜKETİMİ

Bir kadeh şarap zararsız gibi görünse de araştırmalar, alkolün özellikle meme ve karaciğer kanseri riskini artırabileceğini gösteriyor. Dr. Sethi, alkolün vücuttaki östrojen seviyelerini değiştirdiğini ve DNA onarımını zorlaştıran besinlerin emilimini engellediğini vurguluyor. Kombucha, nar suyu gibi fermente içecekler sağlıklı alternatifler arasında.





6. HAZIR GIDALAR

Hazır çorbalar, paketli atıştırmalıklar ve dondurulmuş yemekler her ne kadar zamandan kazandırsa da, işlenmiş içerikleri nedeniyle kronik inflamasyona neden olabiliyor. Uzmanlar, bu durumun kansere zemin hazırladığını belirtiyor. Bunun yerine taze sebzeler, tam tahıllar, kuruyemiş ve ev yapımı yemekler öneriliyor.





SAĞLIKLI BESLENME NEDİR?

Dengeli bir beslenme düzeni; vücudun gelişimi, onarımı ve bağışıklığı için gerekli olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerin doğru oranlarda alındığı bir beslenme modelidir. Uzmanlar, farklı besin gruplarını dengeli şekilde tüketmenin kanserden korunmada önemli bir adım olduğunu söylüyor.





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