Dünya Hawaii açıklarında denize çakılan Boeing 737den ilk görüntüler paylaşıldı
AMERİKA

Hawaii açıklarında denize çakılan Boeing 737'den ilk görüntüler paylaşıldı

Geçtiğimiz hafta Hawaii'nin başkenti Honolulu yakınlarında motor arızası nedeniyle denize düşen Boeing 737 tipi kargo uçağının ilk sualtı fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı. Kazada uçakta bulunan iki pilot da sağ kurtulmuştu.

Haber Merkezi İHA
Hawaii açıklarında denize çakılan Boeing 737den ilk görüntüler paylaşıldı
Hawaii açıklarında denize çakılan Boeing 737 tipi uçaktan ilk görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD’nin Hawaii adasının başkenti Honolulu kenti açıklarında 2 Temmuz tarihinde Boeing 737 tipi kargo uçağı yerel saatle 01.45 sıralarında okyanusa düşmüştü.

Yerel yetkililer, içinde 2 pilotun bulunduğu kargo uçağının motor arızası nedeniyle düştüğünü ve pilotların kazadan sağ kurtulduğunu açıklamıştı.

İlk sualtı fotoğrafları yayınlandı

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), haftanın başlarında denizaltı robotları ve sonar tarama teknolojisini kullanarak uçağın enkazının yerini tespit etmesinin ardından uçağın ilk sualtı fotoğraflarını yayınladı.

NTSB, uçağın ana bileşenlerinin 110 ile 130 metre derinlikte okyanus tabanında bulunduğunu belirterek, bu nedenle uçuş verilerine ve kokpit ses kayıt cihazlarını kurtarmanın şu ana kadar mümkün olmadığını açıkladı.

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