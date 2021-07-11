Hawaii açıklarında denize çakılan Boeing 737'den ilk görüntüler paylaşıldı

ABD'de ırkçı generallerin heykelleri kaldırıldı

ABD'de İç Savaş sırasında köleliğin kaldırılmasına itiraz ettiği ve beyazların üstünlüğünü savunduğu için 2017'deki ırkçılık karşıtı protestoların hedefi olan General Robert E. Lee ve General Robert E Lee ve General Thomas Stonewall Jackson'ın heykelleri kaldırıldı. Heykellerin bulunduğu parkın çevresinde polis güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda kişi heykellerin kaldırılmasını izlemek için parka akın etti. Heykellerin vinçle kaldırıldığı anlarda ise kalabalık tezahürat yaptı.