Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
İlkokul öğrencilerinin öğle yemeğinden ölü kertenkele çıktı: 65 öğrenci hastanelik oldu

İlkokul öğrencilerinin öğle yemeğinden ölü kertenkele çıktı: 65 öğrenci hastanelik oldu

22:325/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Hindistan'da içinde ölü kertenkele bulunan öğle yemeğinden zehirlenen 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'da içinde ölü kertenkele bulunan öğle yemeğinden zehirlenen 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde içinde ölü kertenkele bulunan öğle yemeğinden zehirlenen 65 ilkokul öğrencisinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Gajadharpur Turripani İlkokulu'nda servis edilen
öğle yemeğinde bir öğrenci, tabağında ölü kertenkele olduğunu fark etti.
Görevlilerin uyarılmasıyla tüm öğrencilerden yemeği bırakmaları istendi.
Yemekten yedikleri saptanan 65 öğrencide mide bulantısı, mide ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrencilerin tamamı, Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

Tedavi gören öğrencilerden iyileşenlerin taburcu edilmesine başlandı.

Yetkililer, kertenkelenin ilkokuldaki öğle yemeğine nasıl girdiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.



#Hindistan
#Kertenkele
#Zehirlenme

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti! En düşük emekli aylığı için ilk tahmin geldi: Refah payı ve seyyanen artış...