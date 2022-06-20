Dünya Hollanda askerlerine soykırım şerefine madalya
AVRUPA

Hollanda askerlerine soykırım şerefine madalya!

Srebrenitsa soykırımı sırasında kendilerine sığınan Boşnak sivilleri Sırp güçlerine teslim ederek katliama göz yuman Hollandalı askerler için ülkede özel bir tören düzenlendi. Başbakan Rutte, birliğe yöneltilen eleştirileri haksız bularak askerlerden özür diledi. Savunma Bakanı Kajsa Ollongren de askerlere şeref ödülü verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda askerlerine soykırım şerefine madalya!
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Srebrenitsa soykırımından Hollandalı askerlerin değil, sadece Sırpların sorumlu olduğunu kaydetti.

Hollanda hükümeti, Srebrenitsa soykırımı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görev yapan ve kendilerine sığınan Boşnak sivilleri Sırp güçlerine teslim ederek katliama göz yuman Hollandalı askerlerden özür diledi. Önceki gün, BM Barış Koruma Gücü kapsamında Srebrenitsa’da görevli askerler için organize edilen özel bir törende konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, askerlerin ‘imkansız bir göreve’ gönderildiğini belirterek; Srebrenitsa soykırımından Hollandalı askerlerin değil, sadece Sırpların sorumlu olduğunu kaydetti.

Rutte ayrıca, Hollandalı birliğin ‘haksız eleştiri yağmuruna’ karşı dönemin siyasilerinden ve savunma bakanlığından çok az destek aldığını, askerlere yeterince sahip çıkılmadığını savundu. Törende Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren de askerlere şeref ödülü verdi.

KATİLLE SARMAŞ DOLAŞ

Srebrenitsalı Boşnak sivillerin sığındığı Hollandalı BM askerlerinin soykırımdaki rolü, aradan geçen yıllara rağmen tartışılıyor. Şehrin işgal edilmesinin ardından çekilen görüntülerde, Hollandalı komutan Thom Karremans’ın, 11 Temmuz 1995'te bir araya geldiği Sırp birliklerinin başındaki Ratko Mladic karşısında el pençe durduğu görülüyor.

Şehre giren Sırplara ateş açıldığı için Karremans'ın ifadesini alan Mladic'in, görüntülerin sonunda ise Karremans'a içki ısmarlaması ve ikilinin birlikte kadeh kaldırması dikkat çekiyor. Hollandalı komutan hiçbir zaman yaşananlar yüzünden yargılanmadı. 2007'de açılan davada, Lahey Bölge Mahkemesi Hollanda'yı suçlu bulmuştu. Srebrenitsa soykırımında 8372 Boşnak Müslüman, Sırplar tarafından katledilmişti.

Hollanda'nın soykırım lekesi: Srebrenitsa
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Srebrenitsa Katliamı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu katliam olması ve Avrupa'daki hukuksal olarak belgelenmiş ilk soykırımdır.
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1995 yılının Temmuz ayında en az 8 bin 372 Boşnak Srebrenitsa kentinde Ratko Mladkiç komutasındaki Sırp ordusu tarafından katledildi.
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Hollandalı Komutan Thom Karremans, Srebrenitsa şehrini ve kendisine sığınan 25 bin sivili Sırp ordusuna teslim ederek katliama zemin hazırladı.
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Ortaya çıkan bir videoda Ratko Mladiç'in kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüsü bulundu.
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Yugoslavya'nın çöküşü üzerine 1992 yılında Sırpların Bosna'da başlattıkları soykırımın ardından bölgeye zoraki olarak müdahale eden Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan edilen 6 bölge arasında Srebrenitsa da bulunmaktaydı.
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Müslümanların elindeki silahlar BM Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı.
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Sırp askerler Bosna Müslümanları ve Bosna Hırvatlarını yollarda, dağlarda öldürdüler.
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Savaştan önce nüfüsu 24 bin civarı olan kentin nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına gelmişti. Artık Srebrenitsa 'açlık' ve 'hastalıklar' ile mücadele eden bir 'toplama kampı'na dönüşmüştü.
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Sırp askerler cesetlerin kimlikleri tespit edilmesin diye cesetleri parçalayarak sayıları 64'ü bulan toplu mezarlara gömdüler.
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10 bin kişiyi esir alan Sırp ordusu Mladiç'in emriyle esirleri öldürmeye başladı. 5 gün süren katliamda 8 bin 372 kişi öldürüldü.
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Sırp saldırısı nedeniyle Srebrenitsa kenti harabeye döndü.
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Savaşın izleri hala kent sokaklarında görülebiliyor.
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Srebrenitsa Katliamı'nın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala toplu mezarlar bulunmaya devam ediyor.
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Hollanda'nın soykırım lekesi: Srebrenitsa
Hollanda'nın soykırım lekesi: Srebrenitsa
Srebrenitsa Katliamı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu katliam ve Avrupa'daki hukuksal olarak belgelenmiş ilk soykırımdır. 1995 yılının Temmuz ayında en az 8 bin 372 Boşnak Müslüman, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde Ratko Mladkiç komutasındaki Sırp ordusu tarafından katledildi. Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da bulunan 400 silahlı Hollanda barış gücü askeri, "can güvenliği garantisi" ile Boşnakların silahlarını toplayarak Sırp ordusunun katliam yapmasına göz yummakla suçlandı.

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