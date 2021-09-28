Hollanda'da "suikast" iddiasıyla gözaltına alınan van Doorn: Eleştiren Müslüman bir siyasetçi olduğum için haksız yere gözaltına alındım

Geert Wilders'in liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisinden (PVV) 2011'de ayrılarak İslam'ı seçen, Birlik Partisi Lahey Belediyesi Encümeni Arnoud van Doorn, AA muhabirine, gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Van Doorn, "Eleştiren Müslüman bir siyasetçi olduğum için ve ismimi lekelemek istedikleri için haksız yere gözaltına alındım. Avukatımla bunun peşini bırakmayacağız. Sebepsiz bir yere, saçma bir gerekçe ile birinin gözaltına alınmasını insan haklarının ihlali olarak görüyoruz. Beni yıpratmaya çalışan Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumuna (NCTV) karşı büyük bir dava açacağım ve tazminat talebinde bulunacağım. Bu bana yapılan tamamen bir zorbalıktır." diye konuştu.

Hem maddi hem manevi zarar gördüğünü belirten van Doorn, "NCTV bu şekilde beni bir süre rahatsız etmek ve taciz etmek istiyor. Benim gözaltına alınma şeklim bir hukuk devletine uymuyor. Çok kötü bir sahte suçlamayla adımı karalamak istiyorlar." diye konuştu.

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Van Doorn, yaşadığı olayın, Hollanda'da hukukun üstünlüğünün artık var olmadığının bir başka kanıtı olduğunu belirterek, "Başkaları için zor bir siyasetçi iseniz ve özellikle de aynı zamanda Müslümansanız ve hakkınızı arıyorsanız, o zaman tacize uğruyorsunuz. Bu demokrasinin olmadığı bir ülkede olur ama görüldüğü gibi Hollanda’da da oluyor işte.” ifadelerini kullandı.

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"Rutte'ye suikast girişimi için değil sadece annemi ziyaret etmeye gittim"

Gözaltına alınma sürecini anlatan van Doorn, şunları söyledi:

"Ben Başbakan Rutte'nin bulunduğu bölgeye suikast girişimi için değil, her zaman olduğu gibi pazar sabahı yaşlı ve bakıma muhtaç olan annemi ziyarete gittim. Zaman daha çok erken olduğu için annemin evine yakın olan bir meydanda takıldım. Orada, her zaman gittiğim ve zaman zaman karşılaştığım başbakanın da gittiği kafeteryada kahve içtim. Ardından orada bulunan spor salonuna soru sormaya gittim."

Salondan çıktığı anda sivil giysili 3-4 kişi tarafından sebep gösterilmeden kimlik sorulduğunu ve kısa bir süre sonra gözaltına alındığını anlatan van Doorn, 32 saat sonra yapılan duruşmada, "Başbakana suikast eylem planı hazırlama" suçlamasıyla gözaltına alındığını öğrendiğini aktardı.

Van Doorn, gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Rutte'ye "saldırı ve kaçırılma tehdidi" nedeniyle güvenliğin artırıldığı iddiası

27 Eylül'de yerel medyada çıkan haberlerde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yönelik olası saldırı veya kaçırma olaylarının olabileceğine ilişkin alınan istihbarat üzerine, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürülmüştü.

Başbakanın etrafında, farklı zamanlarda bir örgütten sözde gözcülerin tespit edildiği aktarılan haberde, Rutte'nin, özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunmaya alındığı belirtilmişti.