145 kamp çamur içinde

Suriye’nin İdlib kentindeki kamplar, zorlu hava şartlarına yenildi. Çadırlara dolan yağmur suları nedeniyle binlerce sivil dışarıda kaldı. Gıda ve ilaç eksikliği ile mücadele eden mülteciler, bu kez kış mevsimin ağır koşulları altında çadırlarını dahi kaybetmenin zorluğu ile baş başa kaldı. Kamp sakinlerine yardım ulaştırmaya çalışan Suriye Müdahale Koordinatörleri Teşkilatı, yağmurdan etkilenen kampların sayısının 145 kamp olduğunu duyurdu. Ayrıca bazı kamplara giden yolların tamamen kapandığı ve orada yaşayan insanların akıbetlerinin bilinmediği belirtildi.

278 ÇADIR PERİŞAN HALDE

Görevliler 513 çadıra ulaştı ve bunlardan 278 tanesinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Kamplar ve çevresinde 8 kilometreyi aşan bir alanda yolların büyük hasar görmesi mağdurlara ulaşılmasını zorlaştırıyor.Suriye Müdahale Koordinatörleri Teşkilatı Direktörü Muhammed Hallaj, zorlu koşulları şöyle anlattı: “Sadece yağmur değil, şiddetli rüzgar da büyük bir sorun teşkil ediyor. Geçtiğimiz gün kamplardan birindeki tüm çadırlar rüzgar nedeniyle savruldu. İnsanlar çadırsız kaldı. Hava tahminlerine göre önümüzdeki günlerde rüzgar şiddetini daha da artıracak. Sağlam kalan kamplar da yerle bir olacak.”

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HALEP’E KADAR UZANDI

Hallaj, Suriye’nin kuzeyindeki tüm kamplarda yaşayanların mağdur olduğuna vurgu yaptı. Hallaj’ın verdiği bilgilere göre, İdlib’in batısındaki Herbet El-Joz, Ma’arrat Misrin, Kelly, Harbanuş, Kafr Yahmul, Hazano ve Zardana civarının yanı sıra Halep’in kuzey kırsalındaki sınır kamplarında da hasar meydana geldi. Kafr Yahmul’daki Saberon kampı yöneticisi Ebu Velid, kampların yaşanmaz hale geldiğini söyleyerek “Birçok çadırda ısınmak için gerekli hiçbir malzeme kalmadı” dedi.

Çocuklar hastalandı

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib’in Keferarouk Kampı’nda yerleşen Ali Hammade, 9 yıldır her kış mevsiminde aynı çileyi çektiklerini dile getirdi. Hammade, “Yağmur yağmaya devam ediyor, bizim gidecek yerimiz yok, çadırlarımız sular altında” diye konuştu.

BATTANİYEMİZ BİLE YOK

5 çocuk annesi Nisrin Kaddour da çadırın içine giren yağmur suyu yüzünden çadırı ailesiyle terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Kaddour, “Tüm eşyalarımız sular altında kaldı, elbisemiz kalmadı. Altında ısınacağımız battaniyemiz yok, çocuklarım hastalandı” dedi. Gidecek yerleri olmadığını vurgulayan Kaddour, “yardım” çağrısında bulundu.