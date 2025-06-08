İran'dan dikkat çeken çıkış: İsrail'e ait ele geçirdiğimiz belgeler yakında yayımlanacak

Belgelerin içeriği kadar bu belgelerin İsrail topraklarından nasıl çıkarıldığı konusunun da önemli olduğuna dikkat çeken Hatib, "Belgelerin nasıl ele geçirildiği ve hangi yollarla ülkeye getirildiği gizli kalacak, ancak belgeler yakında yayımlanacak. Ayrıca ele geçirdiğimiz bu belgeler savunma gücümüzü artıracak öneme sahip" şeklinde konuştu.