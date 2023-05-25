İran'dan dikkat çeken hamle: Yeni balistik füzeyi tanıttılar

İkinci tur seçimlerin yerli yabancı tüm gündemi ezdiği dönemde tv ekranları da her kamptan bol bol siyasetçi ağırlıyor… Bir kısmı da bakan. Kampanya içerikleri üzerinden yürüyen konular saatler ilerledikçe ister-istemez sorumluluk alanları ile ilgili başlıklara geliyor. Özellikle seçime ayrılmaz biçimde ilişik icraatların yapıldığı bakanlıklarda bu daha belirginleşiyor. Fakat bir de Dışişleri ve İçişleri gibi makamında sağlam politikacıların oturduğu bakanlıklar var. Onlar da sorumluluk alanları