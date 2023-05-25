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Dünya

İran'dan dikkat çeken hamle: Yeni balistik füzeyi tanıttılar

İran iki bin kilometre menzilli yeni balistik füzesini sergiledi. Yetkililer füzenin tahrip gücünün çok yüksek olduğu vurgusunda bulundu.

10:47 . 25/05/2023 Perşembe
Diğer
İran

İran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füze başkent Tahran'da üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programla tanıtıldı.

Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hayber, 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

Hedefi vurduğu görüntülere yer verildi

Devlet televizyonunda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu görüntülere de yer verildi.

Törende hazır bulunan Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, söz konusu balistik füzenin ülkesinin geliştirdiği Hürremşehr füze ailesinden olduğunu belirtti.

"Füzenin tahrip gücü çok yüksek"

Aştiyani, füzenin tahrip gücünün çok yüksek olduğunu ve çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



#iran
#yeni balistik füze
#füze
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