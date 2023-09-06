İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 aydır ciddi anayasal ve toplumsal krizde olduklarını söyledi

"Daha önce de söyledim ve tekrar edeceğim. Diyalog olmadan çözüme ulaşmanın yolu yok, dinlemeden ve karşılıklı saygı olmadan ilerlemenin yolu yok. Şunu anlamalıyız ki eğer bir taraf kazanır ve bir taraf mağlup olursa hepimiz kaybederiz."