İsrail Tebriz'i vurdu.
İran'ın Fars Haber Ajansı İsrail'in Tebriz'e yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda havalimanının hedef alındığı belirtilirken vurulan bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Terör devleti İsrail bu sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim adamı hayatını kaybetmişti. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.
İsrail Tebriz'e yeni saldırı düzenledi
Dünya
13 Haziran, Cuma
Tebriz'e yeni saldırı
Tebriz'e yeni saldırı
İran medyası İsrail'in Tebriz'e yeni saldırı düzenlediğini duyurdu. Hedef alınan yerin havalimanı olduğu belirtiliyor.
Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
#İran
#İsrail
#Tebriz