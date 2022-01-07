Dünya İtalya medyası da Kazakistandaki olayları Türkiyeye bağladı
AVRUPA

İtalya medyası da Kazakistan'daki olayları Türkiye'ye bağladı

Kazakistan’da şiddet olaylarına dönüşen protestolar devam ederken, Fransız Le Monde gazetesinden sonra İtalya medyasından Domani Giornale de yaşananları Türkiye'ye bağlamadan aktarmadı. Yapılan analizde Kazakistan’ın pek çok ülke için çıkarların "kavşak noktası" olduğu, Türkiye için de ayrıca önemi olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya medyası da Kazakistandaki olayları Türkiyeye bağladı
Kazakistan'ın Taldıkorgan şehrinde halk, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini yıktı.

SAFFET ÖZDEMİR

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Yaşananlar uluslararası medyanın da en önemli gündemi haline geldi.

Domani Giornale
Domani Giornale

Olaylarla ilgili İtalya medyasından Domani Giornale tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'ye ayrı başlık açıldı. Siyaset Bilimci Mara Morini analizinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ibaresinin geçtiği şu ifadeye yer verildi:

"TÜRKİYE İÇİN KAVŞAK NOKTASI"

Kazakistan, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün bir parçasıdır, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ayrılmaz bir parçasıdır ve Yeni İpek Yolu'nda merkezi bir role sahiptir ve yaklaşık 7000 kilometrelik sınırı Rusya ile paylaşmaktadır. Bu düşünceler, Kazakistan'ın pek çok ülke çıkarların kavşak noktasını oluşturduğunu göstermektedir; en azından Recep Erdoğan'ın Türkiye'si için.

"TÜRKİYE ÜZERİNDE ETKİYE SAHİP"

Türkiye Dış Politikası ve Kafkasya ilişkileri araştırmacısı Dr. Basil Al-Hajj Jassim de Al-Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin iki ülke arasındaki birçok bağ nedeniyle bugün Kazakistan'da yaşananları endişeyle izlediğini görüyor. Farklı boyutlarda, dolayısıyla Türkçe konuşan ülkeler alanındaki herhangi bir kaos, liderliğindeki Türk devletlerini yıllardır güçlendirmek için çalışan Türkiye üzerinde siyasi ve ekonomik bir etkiye sahiptir" dedi.

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